Yamaha PW-LINK : la révolution eBike passe à la vitesse supérieure

Avec plus de 30 ans d’expérience dans l’eBike, Yamaha propose désormais un système totalement intégré et interchangeable, regroupant moteurs, batteries et displays. Cette flexibilité offre aux fabricants la possibilité de développer plusieurs configurations sur un seul cadre, permettant une personnalisation maximale.

Conçu et fabriqué au Japon, le PW-LINK s’appuie sur la plateforme EDS CAN-OPEN, facilitant la collaboration entre Yamaha et ses partenaires OEM pour le co-développement des futurs modèles.

Les moteurs de la gamme PW-LINK : puissance et légèreté

PW-X4 : moteur ultime pour VTT-AE, affichant 2,6 kg, 100 Nm de couple et 800 W de puissance. Compact et silencieux, il promet une expérience fluide sur les sentiers les plus exigeants.

PW-S3 : moteur polyvalent (urbain, sport, cargo), avec 85 Nm de couple pour seulement 2,8 kg, disponible en trois déclinaisons pour s’adapter à tous les usages.

PW-L1 : le plus léger du marché (< 2 kg) avec un couple de 60 Nm, parfait pour les montées abruptes grâce à son design ultra-compact en magnésium.

Des batteries puissantes et compactes

PW-LINK 560 : batterie intégrée de 561 Wh pour une fiabilité au quotidien, pesant seulement 3,2 kg.

PW-LINK 840 : offre une capacité record de 842 Wh pour 4,2 kg, idéale pour aller toujours plus loin.

Afficheurs nouvelle génération

Display latéral PW-LINK : compact, intuitif, résistant, avec écran couleur et commandes ergonomiques.

Display intégré PW-LINK : minimaliste, intégré au cadre, ultra-lisible, parfait pour un look épuré.

L’application PW-LINK : le compagnon ultime

L’app PW-LINK apporte une dimension connectée à chaque sortie : authentification sécurisée, coaching en temps réel, navigation BT, état de la batterie et rappels d’entretien.

Yamaha frappe fort, combinant technologie, personnalisation et performance, et confirme sa place de leader dans le monde du eBike.