La Yamaha Ténéré 700 2025 évolue sans révolutionner le concept

Lors de son lancement en 2019, avec ses 204 kg pleins faits, son moteur pétillant et son prix public de 9 699 €, la Yamaha Ténéré 700 a dynamité le monde du trail. Une communauté s’est créée et que Yamaha a juste eu besoin d’accompagner ce succès. Après 70 000 exemplaires vendus en Europe et une part de marché atteignant 23 % en 2024 dans un segment qui a connu une croissance de 68 % depuis 2O2O et qui augmente encore, la machine à cash entame sa 7 ème année d'existence sans transformation majeure... à part le tarif qui atteint désormais 11 199 € pour le modèle de base, soit 1 500 € de plus qu'au moment du lancement ! Et si les évolutions attendues étaient nombreuses, la dernière née ne révolutionne pas l'espèce : le ride by wire YCC-T est parfaitement calibré mais le mode Explore n’a rien d’un game changer par rapport au mode Sport qui permet sans problème de maîtriser les 73 ch d’un CP2 un peu mou sous 5 000 trs/mn. Le léger déplacement du réservoir n’a pas transformé la T7 BMW à moteur Boxer alors que tout le monde attendait une amélioration sur ce point.

Cependant, même si la concurrence s’est étoffée avec la présence des deux géants japonais Suzuki et Honda ainsi qu'Aprilia qui propose une Tuareg plus légère, plus puissante, plus facile avec son centre de gravité plus bas, plus fun à bas régime, plus technologique, la Ténéré 700 reste une proposition sérieusement étudiée, relativement confortable, étonnamment protectrice au regard de la compacité de l’ensemble (la bulle est très bien étudiée), moins chère en version Standard… et garantie 5 ans ! Mais si la question est de savoir s’il faut impérativement changer sa T7 pour une 2025, la réponse semble négative, la transformation n’est pas assez radicale.

Caradisiac a aimé

Agilité

Pare-brise bien conçu

Moteur rempli

Précision du ride by wire Caradisiac n'a pas aimé Moteur trop doux

Tarif élevé

Poids haut perché

