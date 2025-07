Les coloris 2026 Triumph, les Suzuki GSX-8T et GSX-8TT, le scooter Honda CUV e :, la future Yamaha R1 et les Yamaha Tracer 7 à l'essai

À la Une cette semaine

Pour 2026, Triumph sort le grand jeu ! Le constructeur britannique lève le voile sur douze nouveaux coloris spectaculaires, pensés pour sublimer ses machines qui n'évolueront pas au niveau des caractéristiques entre les deux millésimes. Lava Red Gloss, Kingfisher Blue, Triumph Performance Yellow…Lles teintes 2026 brillent et affirment la personnalité des modèles du catalogue qui en profiteront. Disponibles à la commande dès maintenant, ces nouvelles robes feront leur entrée chez les concessionnaires dans les prochains jours.

Après les V-Strom, GSX-8S et GSX-8R, Suzuki décline désormais sa plateforme dotée du bicylindre de 776 cm3 en deux nouvelles motos aux styles rétro : la GSX-8T (à partir de 10 899 euros), et la GSX-8TT (à partir de 11 599 euros). Deux machines qui partagent le même cœur développant 83 chevaux à 8 500 tr/min pour un couple de 78 Nm, mais pas la même âme.

Honda compte accélérer sur le marché européen du deux-roues électrique. Après le petit EM1 e:, la marque japonaise dévoile en France son tout nouveau scooter électrique : le CUV e:, accompagné de l’application connectée Honda RoadSync Duo. Son moteur électrique de 6 kW, délivrant un couple de 22 Nm, est alimenté par deux batteries amovibles Honda Mobile Power Pack e: offrant plus de 70 km d’autonomie. Disponible dans les prochaines semaines en blanc, noir mat ou argent, le CUV e: sera proposé à partir de 3 999 €, tandis que la version connectée s’affiche à 4 599 €.

Disparue du catalogue en version homologuée pour la route en Europe, Yamaha continue de faire évoluer sa légendaire sportive YZF-R1. Un nouveau brevet déposé par la marque révèle l'ingéniosité des ingénieurs japonais, qui explorent désormais l'utilisation de volets de calandre mobiles pour optimiser l'efficacité aérodynamique de sa moto sans compromettre le refroidissement du moteur. Une approche inédite dans le monde des motos de route qui s'inspire directement des techniques utilisées dans l'automobile et l'aviation.

Elle a tout changé, ou presque. De sa partie cycle joueuse à sa motorisation enjouée, la nouvelle Yamaha Tracer 7 se renouvelle en profondeur. Une nouvelle moto que Caradisiac a pu tester en version standard mais aussi GT sur les routes uu Portugal, entre Castro Daire, dans la vallée du Douro et Basto, plus au nord, pour un périple de plus de 250 km.