Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info

Can Am

Can-Am rafraîchit sa gamme de trois-roues

Dans Moto / Nouveauté

Olivier Cottrel

0  

Marque appartenant à BRP, Can-Am vient de présenter ses modèles de trois-roues 2026. Les Spyder, Canyon et Ryker font peau neuve avec de nouveaux coloris.

Can-Am rafraîchit sa gamme de trois-roues

« L’année 2025 a été une excellente année pour la gamme de véhicules Can-Am 3 roues avec le lancement du Can-Am Canyon » a déclaré Elsa Vilarinho, directrice du Marketing mondial pour Can-Am On-Road chez BRP.

Pour 2026, Can-Am ne change donc rien à sa gamme des trois-roues, tout en apportant une touche d'inédit avec de nouveaux coloris pour ses modèles Spyder et Ryker.

Le Can-Am Spyder continue de représenter le haut de gamme des trois-roues en associant un design moderne et des fonctions de promenade pour le RT, et un design musclé et une position de conduite détendue pour le F3. Pour 2026, la gamme a été rafraîchie avec le Spyder RT Sea-to-Sky, un modèle désormais disponible en Mars Red Metallic avec garnitures Titane liquide et un nouveau design de jantes et nouvelle housse de protection exclusive.

Can-Am rafraîchit sa gamme de trois-roues

Le Spyder F3 Limited Special Series affiche quant à lui désormais une peinture Mars Red Metallic, des jantes Noir carbone et des garnitures Titane liquide. Le Spyder F3-S, enfin, arbore une nouvelle option Circuit Yellow Metallic et une finition Monolith Black Satin. Il existe également des choix de couleurs simplifiés pour le Can-Am Spyder RT Limited avec le Pearl White, le Carbon Black et le Mineral Blue Satin, ainsi que pour le Can-Am F3 Limited avec le Pearl White.

Can-Am rafraîchit sa gamme de trois-roues

Concernant le Can-Am Canyon, plus axé sur les routes et chemins, et disponible en trois versions Standard, XT et Redrock les coloris restent inchangés.

Can-Am rafraîchit sa gamme de trois-roues

Le Can-Am Ryker reste pour sa part disponible en trois versions distinctes : de série avec les moteurs Rotax 600 ou 900, Sport et Rally. En 2026, la gamme inclut trois nouvelles couleurs : Crimson Rush, Peachy Frenzy et Cotton Candy.

Can-Am rafraîchit sa gamme de trois-roues

Plus de 250 accessoires sont également disponibles pour personnaliser les trois-roues Can-Am.

0  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

 

SPONSORISE

Actualité Can Am

Voir toute l'actu Can Am

Toute l'actualité

Voir toute l'actu moto

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac

Recevez toute l’actualité automobile

L’adresse email, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.

Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications).

Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique.

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL). Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : www.caradisiac.com/general/confidentialite/