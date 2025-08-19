Can-Am rafraîchit sa gamme de trois-roues

« L’année 2025 a été une excellente année pour la gamme de véhicules Can-Am 3 roues avec le lancement du Can-Am Canyon » a déclaré Elsa Vilarinho, directrice du Marketing mondial pour Can-Am On-Road chez BRP.

Pour 2026, Can-Am ne change donc rien à sa gamme des trois-roues, tout en apportant une touche d'inédit avec de nouveaux coloris pour ses modèles Spyder et Ryker.

Le Can-Am Spyder continue de représenter le haut de gamme des trois-roues en associant un design moderne et des fonctions de promenade pour le RT, et un design musclé et une position de conduite détendue pour le F3. Pour 2026, la gamme a été rafraîchie avec le Spyder RT Sea-to-Sky, un modèle désormais disponible en Mars Red Metallic avec garnitures Titane liquide et un nouveau design de jantes et nouvelle housse de protection exclusive.

Le Spyder F3 Limited Special Series affiche quant à lui désormais une peinture Mars Red Metallic, des jantes Noir carbone et des garnitures Titane liquide. Le Spyder F3-S, enfin, arbore une nouvelle option Circuit Yellow Metallic et une finition Monolith Black Satin. Il existe également des choix de couleurs simplifiés pour le Can-Am Spyder RT Limited avec le Pearl White, le Carbon Black et le Mineral Blue Satin, ainsi que pour le Can-Am F3 Limited avec le Pearl White.

Concernant le Can-Am Canyon, plus axé sur les routes et chemins, et disponible en trois versions Standard, XT et Redrock les coloris restent inchangés.

Le Can-Am Ryker reste pour sa part disponible en trois versions distinctes : de série avec les moteurs Rotax 600 ou 900, Sport et Rally. En 2026, la gamme inclut trois nouvelles couleurs : Crimson Rush, Peachy Frenzy et Cotton Candy.

Plus de 250 accessoires sont également disponibles pour personnaliser les trois-roues Can-Am.