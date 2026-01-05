Pioneer Ride Connect : la révolution navigation moto arrive et dit adieu aux supports téléphone !

Objectif affiché : se débarrasser définitivement des supports de smartphone, de leurs vibrations destructrices et des limites des systèmes embarqués traditionnels.

Là où la majorité des solutions actuelles reposent sur des systèmes lourds type CarPlay ou Android Auto, Pioneer prend une autre voie. Ride Connect repose sur une projection Bluetooth à faible énergie (BLE).

Le principe est aussi simple qu’efficace : le smartphone effectue tous les calculs, (navigation, données, IA), le tableau de bord de la moto devient un simple écran, sans processeur puissant intégré.

Résultat immédiat : coûts réduits pour les constructeurs, moins de chauffe et de consommation pour le téléphone, une connexion automatique dès que le pilote approche de la moto, affichage plein écran instantané, sans manipulation.

Une approche élégante qui contourne les contraintes techniques habituelles des cockpits moto.

Navigation mondiale… même hors réseau

Pour la cartographie, Pioneer s’appuie sur un partenaire de poids : HERE Technologies. Le système donne accès à des cartes haute précision couvrant 120 pays.

Mais l’élément clé pour les motards voyageurs, c’est le fonctionnement hors ligne : itinéraires calculés sans réseau mobile, navigation maintenue en zones montagneuses ou isolées, aucune dépendance à la couverture 4G/5G. Un point crucial pour les amateurs de longues distances et d’aventure.

Ride Connect intègre également VOICE TAP, une interface de commande vocale basée sur l’intelligence artificielle. Tout se fait sans lâcher le guidon : gestion de la navigation, communications, ajustement des paramètres.

L’IA analyse en continu : le trafic, la météo, les conditions routières. Elle peut ainsi anticiper les dangers, prévenir des embouteillages ou signaler une dégradation météo avant même que le pilote ne s’en rende compte.

La présentation officielle est attendue en janvier 2026 au Consumer Electronics Show. Si les constructeurs moto adoptent massivement cette technologie, Ride Connect pourrait bien marquer la fin d’une époque : adieu supports vibrants, adieu caméras de smartphones détruites, bonjour tableaux de bord intelligents, intégrés et sûrs.

Avec Ride Connect, Pioneer ne propose pas un gadget de plus, mais une nouvelle philosophie de l’instrumentation moto, plus légère, plus intelligente et surtout mieux adaptée aux réalités du pilotage.

Le CES 2026 pourrait bien être le point de départ d’une révolution silencieuse sur deux roues.