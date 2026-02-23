Motos de collection : quels sont les modèles anciens les plus recherchés sur le marché ?

En parallèle du marché moto neuve et d’occasion, celui des véhicules de collection ne connaît pas la crise.

Pour la 10ème année consécutive, Classic Expert nous permet, avec son baromètre des véhicules de collection, de dresser un état des lieux de ce que recherchent les collectionneurs.

« Cette année, le palmarès des motos les plus recherchées est décliné en deux catégories : de 500cm3 à 900cm3 et les plus de 500cm3. Nouveauté, le classement cyclomoteurs qui sont de plus en plus prisés par les amateurs pour leurs prix accessibles, leur disponibilité sur le marché et leur facilité d’entretien. Ainsi nous pouvons observer de nombreux rallyes, rassemblements et bourses d’échange dédiés aux cyclomoteurs » précise Mathieu Dupuich, expert en automobile spécialiste collection et référent national en deux-roues de collection.

Concernant les cyclomoteurs (50 cm3 et moins), ce sont les Mobylette bleues qui sont les plus recherchées par les collectionneurs devant les intemporels Velosolex et Motobécane type 51 (MBK 51). Le Peugeot 103, qui va bientôt d’ailleurs renaître en motorisation électrique, et le Honda Monkey de première génération complètent le palmarès.

Les Japonaises sont toujours autant recherchées sur le marché de l’occasion

Du côté des roadsters et routières de 500 cm3 à 900 cm3, la reine des collectionneurs est la Honda CB 750 Four, devant sa rivale directe de l’époque, la Kawasaki 900 Z1, et l’icône britannique, la Triumph Bonneville. Suivent les Kawasaki 500 H1 et 750 H2, et la Norton Commando.

Pour les plus grosses cylindrées, de plus de 900 cm3, la plus prisée est la Honda CBX 1000 devant les Harley-Davidson Softail Heritage 1340 et 1450, la Honda Gold Wing, la Kawasaki Z 1300 et les BMW R 100 RS et RT.

Que du beau monde !