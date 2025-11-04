Au salon de Milan, le mythique Peugeot 103 est de retour en version électrique !

En mars 2024, nous avions découvert le Projet SPx lors du salon de Lyon.

Se voulant un hommage électrique au mythique Peugeot 103, le concept s’en éloignait pourtant esthétiquement, avec un style résolument modernisé, peut-être trop pour assurer la filiation avec le modèle originel.

Peugeot semble avoir revu ses projets, et présente aujourd’hui en avant-première mondiale à l’occasion de l’édition 2025 du salon de Milan le 103.

Un modèle qui sera bientôt disponible en série et qui incarne cette fois une vision modernisée mais plus fidèle de l’iconique 103.

Sa conception repose sur un cadre en aluminium avec monobras, un nombre restreint de pièces et des matériaux recyclés pour un poids total de 103 kg.

Une réinterprétation moderne de l’emblématique Peugeot 103 fabriquée en France

Disponible en deux versions, équivalentes 50 cm3 et 125 cm3, le Peugeot 103 dispose d’une batterie amovible (1,6 kWh sur 50 cm3 et 2,2 kWh sur 125 cm3) offrant une autonomie de 45 kilomètres sur la plus petite des déclinaisons et 65 kilomètres sur équivalent 125 cm3.

Fabriqué en France, ce nouveau Peugeot 103 est aussi équipé d’une fourche Kayaba de 37 mm de diamètre et d’un tableau de bord TFT de cinq pouces.

Deux packs d’équipements viendront compléter la dotation de série : le Pack Protect composé d’un pare-brise, de pare-jambes et de planchers latéraux permet de protéger le conducteur du vent et de la pluie, et le Pack Confort avec un support smartphone Quad Lock, d’un top-case semi-rigide Givi, d’une selle premium et d’une housse de selle.