Peugeot 103 électrique ou comment faire du neuf avec du vieux

Créée en 2019 par trois passionnés, Noil est une petite entreprise basée à Paris qui s'est fait une spécialité du rétrofit de deux-roues légendaires. Ses débuts sont d'ailleurs assez cocasses avec les pannes à répétition du scooter de l'un des cofondateurs, qui décide de guerre lasse de remplacer le moteur par un bloc électrique moins capricieux. Les trois associés décident alors de monter une structure pour offrir ce genre de prestations à des clients.

Aujourd'hui, Noil regroupe 15 personnes qui travaillent à temps plein, dont une équipe conséquente d'ingénieurs. L'entreprise s'est d'abord spécialisée dans le rétrofit électrique de Solex avant de s'attaquer à la célèbre Peugeot 103. À date, l'entreprise a déjà modifié 1 800 véhicules. Et si le rétrofit constitue l'essentiel de l'activité, Noil propose aussi des Solex et Peugeot 103 à la vente. Une solution bien plus intéressante que le marché de l'occasion si l'on en croit la jeune entreprise, qui ne se contente pas d'ajouter un kit électrique à un véhicule ancien. En effet, dans le cadre du rétrofit, Noil va aussi complètement restaurer les deux-roues qui passent dans ses ateliers. Et vue l'état de la Peugeot 103 que nous avons pu essayer, le jeu peut vraiment en valoir la chandelle.

Peugeot 103 électrique, 48 heures pour passer à l'électrique

La promesse de Noil est assez simple : convertir votre véhicule à l'électrique en 48 heures. Pour ce faire, le propriétaire passe d'abord commande sur le site de l'entreprise qui se charge de réaliser les démarches administratives. Reste ensuite à prendre rendez-vous chez un garagiste partenaire, qui recevra le kit d'électrification la veille du dépôt du véhicule. On en recense plus de 200 dans l'hexagone, entre les garages partenaires et les enseignes telles que Feu Vert et Doc' Biker par exemple.

Nous avons interrogé Noil sur le coût de l'opération. Pour une Peugeot 103 par exemple, le rétrofit électrique est proposé à partir de 399 €. En effet, il est possible de bénéficier d'une prime à la conversion d’un montant de 1 100 euros pour toute conversion à l’électrique d’un véhicule thermique de 2 ou 3 roues. Sont éligibles les personnes physiques bien sûr, mais aussi morales et les collectivités territoriales. À cela peuvent s'ajouter des aides supplémentaires pour encourager le passage au rétrofit électrique. Dans la région Île-de-France par exemple, cette opération ouvre droit à une prime supplémentaire de 500 euros, tant pour les particuliers que pour les professionnels.

Quid de l'achat si vous n'avez pas de vieille 103 dans le garage de vos grands-parents ? Noil propose des modèles électrifiés à partir de 2 199 €. Comme on l'a dit plus haut, l'opération peut s'avérer intéressante, d'autant que les véhicules sont intégralement restaurés. Sablage, peinture et changement de tous les consommables sont réalisés avant d'installer le kit d'électrification qui a été développé en France.