Peugeot présente sa nouvelle identité à Paris

C'est une nouvelle étape que vient de franchir Peugeot Motocycles, désormais prénommé Peugeot Motocycles Groupe depuis quelques semaines, et détenu par le fonds allemand Mutares et le géant indien Mahindra.

Célébrant ses 127 ans cette année, Peugeot a annoncé il y a peu son évolution en un groupe multimarques. L'entité : « se structure désormais autour d’une nouvelle architecture de cinq marques qui reflètent son ambition de répondre à tous les besoins de mobilité, tout en incarnant des valeurs de qualité, d’innovation, et d’héritage. »

Kisbee incarne une solution urbaine légère et accessible avec ses petits scooters urbains, Peugeot Motocycles et DAB Motors (motos électriques) misent sur des modèles haut de gamme et technologiquement innovants, alors que les marques Django et BSA Motorcycles capitalisent sur l’héritage du constructeur avec des modèles iconiques modernisés.

Un espace commun pour découvrir tout l'univers Peugeot et les différentes marques

Cette nouvelle organisation a été officialisée avec l'inauguration et l'ouverture d'un premier flagship Peugeot Motocycles (un magasin "pilote" qui servira de test avant l'ouverture potentielle d'autres points de ventes ultérieurement), situé 26 avenue de la Grande Armée, à Paris.

Un nouvel espace inauguré ce mardi 13 mai, désormais ouvert au public, et qui devient le point de référence de la mobilité urbaine du groupe Peugeot, avec l'ensemble des cinq marques représentées.