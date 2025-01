Peugeot se restructure pour une meilleure visibilité

Constructeur français historique de deux-roues, Peugeot Motocycles est désormais aux mains d'un fonds allemand, Mutares, et des Indiens de Mahindra.

Célébrant ses 127 ans cette année, Peugeot Motocycles a annoncé aujourd'hui son évolution en un groupe multimarques.

Désormais dénommé Peugeot Motocycles Groupe, l'entité : « se structure désormais autour d’une nouvelle architecture de cinq marques qui reflètent son ambition de répondre à tous les besoins de mobilité, tout en incarnant des valeurs de qualité, d’innovation, et d’héritage. »

Une transformation avant tout administrative qui intervient dans un environnement marqué par une concurrence toujours plus importante venue de Chine et de l'Asie du Sud-Est.

Une nouvelle étape pour Peugeot Motocycles

La création de Peugeot Motocycles Groupe s’accompagne d’une réorganisation profonde de ses gammes de produits et services autour de cinq marques aux ambitions différentes : Kisbee incarne une solution urbaine légère et accessible, Peugeot Motocycles et DAB Motors misent sur des modèles haut de gamme et technologiquement innovants, alors que les marques Django et BSA Motorcycles, quant à elles, capitalisent sur l’héritage en revisitant des modèles iconiques.

Une restructuration qui a pour but de couvrir le maximum de segments sur le front des différentes mobilités et des besoins des clients : mobilité quotidienne, loisirs ou même déplacements professionnels.