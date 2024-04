Peugeot présente ses nouveaux Django et Django Classic

La marque Peugeot Motocycles donne en ligne de quoi voir ses nouveaux scooters Django. Le label se décline désormais via deux modèles : un Django tout court adoptant une approche moderne et un Django Classic très rétro sont de la partie.

Le Django débarque avec un moteur monocylindre quatre soupapes 12,4 chevaux à 8500 tr/min en deux versions. La première Allure facturée 4099 euros visible en ouverture de cet article adopte un style simple et épuré tandis que la seconde Sport à 4199 euros se veut plus dynamique dans sa présentation avec des coloris contrastés et des stickers sur les flancs. Du côté du Django Classic, l'offre s'articule avec les Classic 125 (3399 euros), Classic 125 Sport (3399 euros) et Classic 125 Dark (3399 euros). Le premier adopte un coloris bleu gris foncé mat, le second des teintes semblables au sport standard et le dernier une présentation noire rehaussée par des chromes.

Contrairement au Django au look moderne, le Django Classic existe également en version 50 cm3 grâce à un monocylindre quatre temps de 3,54 chevaux à 7700 tr/min. La gamme se décline en Django Classic 50 (2899 euros), Classic 50 Shadow (2999 euros), Classic 50 Sport (2999 euros) et Classic 50 Dark (2999 euros). Une proposition qui cible directement les scooters disponibles chez l'Italien Vespa. Des séries spéciales compléteront l'ensemble au fur et à mesure de sa carrière.