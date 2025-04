La nouvelle marque de scooters Peugeot, Kisbee, agrandit sa gamme

Il y a du nouveau dans la gamme Kisbee.

Désormais marque à part entière, Kisbee élargit son offre avec un nouveau scooter 125 cm3, sobrement baptisé M. Un modèle qui s'insère dans la gamme, entre le S et le L. Quoi de plus simple pour s'y retrouver ? Une nouvelle nomenclature calquée sur celle du prêt-à-porter qui est en effet particulièrement intuitive.

Disponible à partir de 2 599 € (ou 79 euros par mois) et 2 649 € pour la version équipée d'un top-case, le Kisbee M dispose de grandes roues de 16 pouces et repose sur un moteur monocylindre de 125 cm3 conforme à la norme Euro5+ qui offre une consommation optimisée de 2,5 l/100 km et des émissions limitées à 56 g/km de CO2.

Le scooter est aussi doté du système de freinage intégral CBS (Common Braking System). Un dispositif qui permet une répartition équilibrée de la force de freinage entre les roues avant et arrière.

Un scooter 125 cm3 Kisbee pensé pour la ville

On retrouve également un double amortisseur arrière réglable, un tableau de bord LCD, une selle biplace et des repose-pieds escamotables.

Pour le côté pratique, le Kisbee M dispose d'un coffre sous la selle permettant d’accueillir un casque, d'un crochet accroche-sac rétractable et d'une boîte à gants verrouillable.

La version M du scooter développé par Peugeot est aussi disponible en déclinaison avec top-case de 35 litres de série ou encore en déclinaison Cargo (2 649 euros) avec une capacité de charge autorisée de 51 kg.