Des scooters Peugeot à gagner au casino cet été

Cet été, jusqu'au 27 juillet prochain, les Casinos Barrière et Django by Peugeot Motocycles unissent leurs univers pour une opération marketing inédite d'animation des maisons de jeux du célèbre groupe.

Durant cette période, les 26 casinos Barrière de toute la France ainsi que le Club Barrière sur les Champs Elysées à Paris proposeront à leurs clients de remporter l’un des 27 modèles de scooter Django mis en jeu et exposés au coeur des casinos.

Le scooter iconique de Peugeot Motocycles, aujourd'hui siglé de son nom sous une marque propre (Django by Peugeot) s’invite ainsi dans ces lieux de divertissement sous diverses déclinaisons : le Classic Dragon Red, la finition intemporelle de la gamme, le Hot Color Pistacchio et la version tricolore Django TT Space Blue.

Les tirages au sort des 27 gagnants des scooters se tiendront dans chaque casino participant le 14 juillet, jour de fête nationale, ou le 27 juillet, dernier jour pour participer et tenter de gagner l'un des exemplaires mis en jeu. L'opération commerciale, gratuite, est ouverte à tous les visiteurs des casinos du groupe Barrière.

Un partenariat inédit entre les Casinos Barrière et Peugeot

« Le Django est bien plus qu’un scooter : c’est une invitation au voyage, à la liberté, au style. L’associer aux casinos Barrière, c’est prolonger cet esprit chic et ensoleillé dans des lieux où le plaisir est roi. Une parfaite résonance avec nos valeurs », a déclaré Laurent Lilti, CEO de Peugeot Motocycles.

« Les Casinos Barrière, ce sont des émotions et une excellence qui se vivent à chaque moment. Avec cette opération qui capitalise sur des valeurs communes à nos deux marques, nous allons offrir à nos clients de nouveaux moments uniques en célébrant l’évasion et l’art de vivre à la française. », a pour sa part souligné Fabien Costa, Directeur Général Ventes, Marketing et Expérience Client du Groupe Barrière.