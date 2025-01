Honda reste numéro un des ventes, du fun dans la gamme KTM, des déclinaisons inédites chez Suzuki, les nouvelles marques Peugeot et la moto électrique LiveWire S2 Alpinista à l'essai

À la Une cette semaine

Avec 210 968 immatriculations en 2024, le marché moto français a de quoi avoir le sourire, et ce même si les chiffres de novembre et décembre sont quelque peu biaisés par le passage à la norme Euro5+ depuis ce début d'année 2025. Le marché hexagonal est toujours dominé par Honda, qui avec 38 988 modèles immatriculés demeure loin devant Yamaha (31 208 immatriculations) et BMW (20 620 unités immatriculées). À noter que les plus belles progressions de l'année 2024 sont à mettre au crédit des constructeurs chinois CFMoto ( + 83,8 %) et Voge (+ 83,7 %). Le taïwanais Kymco a également réalisé une belle année 2024 avec une hausse de 66,5 % de son volume de véhicules immatriculés (4 535 unités).

Malgré les difficultés financières rencontrées ces dernières semaines, KTM poursuit la présentation de son catalogue 2025 avec deux nouveaux modèles inédits qui intègrent sa gamme supermotard : les KTM 125 SMC R (à partir de 5 599 euros) et KTM 390 SMC R (à partir de 6 399 euros). Deux "petites" motos reposant sur un monocylindre qui devraient ravir de nombreux amateurs du genre.

Présentées en 2023, les Suzuki GSX-S1000GX et GSX-S1000GT profitent désormais chacune d'une nouvelle version « + ». Une déclinaison suréquipée avec des valises latérales d'une contenance de 26 litres, capots de couleur assortis et kit de fixation, selles confort pilote et passager, plus épaisses et avec surpiqûres rouges et lettrage GSX-S et des poignées chauffantes. Un ensemble d'équipements d’une valeur initiale de 1 999 €, l'ensemble de ces équipements est désormais proposé à 999 € via la version « + ».

Peugeot Motocycles, qui fête cette année ses 127 ans a annoncé cette semaine son évolution en un groupe multimarques autour d'une nouvelle architecture de cinq marques couvrant des segments différents. Désormais réunies au sein d'une entité commune, Peugeot Motocycles Groupe, les marques du groupe se répartissent ainsi : Kisbee pour solution urbaine légère et accessible, Peugeot Motocycles et DAB Motors avec des modèles haut de gamme et technologiquement innovants, et Django et BSA Motorcycles, qui capitalisent sur l’héritage en revisitant des modèles iconiques.

Présentée cette semaine, la nouvelle moto électrique LiveWire S2 Alpinista est déjà à l'essai sur Caradisiac Moto. Une rapide prise en mains dans les rues de la capitale qui permet de découvrir le troisième modèle décliné sur la plateforme S2 du constructeur américain spécialiste de la mobilité électrique, et le plus sportif de la gamme. Affichée à 18 990 euros, c'est désormais aussi la Livewire la moins chère au catalogue.