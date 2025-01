Suzuki rend ses GSX-S1000GX et GSX-S1000GT encore plus voyageuses

Prenez les Suzuki GSX-S1000GX et GSX-S1000GT, agrémentez-les d'équipements pour le voyage, et vous obtenez les nouvelles déclinaisons SX-S1000GX + et GSX-S1000GT

Des versions suréquipées pour les motards qui souhaitent accentuer à la fois le confort et le côté pratique de leur monture.

Les versions « + » profitent ainsi de série de trois éléments, tous issus du catalogue d’accessoires Suzuki : des valises latérales d'une contenance de 26 litres, avec capots de couleur assortis et kit de fixation, les selles confort pilote et passager, plus épaisses et avec surpiqûres rouges et lettrage GSX-S, des poignées chauffantes, dont le degré de chauffe se règle sur trois niveaux.

Une version "+" qui fait économiser 1 000 euros

D’une valeur initiale de 1 999 €, l'ensemble de ces équipements est désormais proposé à 999 € via la version « + », soit 1 000 € de moins que s'ils étaient pris séparément (hors frais de pose).

Pour le reste, les deux motos demeurent inchangées, tant au niveau de la mécanique que de la partie-cycle. On retrouve donc le quatre cylindres de 999 cm3 d'une puissance maximale de 152 ch (113 kW) à 11 000 tr/min et au couple de 106 Nm à 9 250 tr/min.

Le tarif de la Suzuki GSX-S1000GX + démarre ainsi à 18 898 € lorsqu’il s’agit d’un millésime 2024, et 19 098 € pour un millésime 2025, tandis que la Suzuki GSX-S1000GT + est affichée à 16 198 €, en version 2024 ou 2025.