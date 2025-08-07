Il met un moteur de Suzuki Hayabusa dans sa Peugeot 106 et enchaîne les galères

Alors qu'elle n'était qu'une « simple » Peugeot 106, la voiture citadine, qui n'avait rien demandé a vu son propriétaire, Brad Holmes, se livrer à une expérience pour le moins originale : monter un moteur de Suzuki Hayabusa sous le capot.

La petite citadine est désormais animée par un moteur de 1 300 cm3 offrant 180 chevaux et grimpant à 13 000 tr/min.

Un changement radical pour la 106 qui n'a pas été de tout repos pour l'audacieux propriétaire. Un parcours que celui-ci a relaté dans une série de vidéos publiées sur Youtube.

Tout d'abord, le moteur, placé trop bas, frottait régulièrement sur la chaussée, il a donc remplacé le carter par un modèle plus petit.

Un autre des défis a été de remplacer l'échappement latéral, assourdissant, par un modèle avec silencieux Sportex acheté d'occasion. Il a fallu pour cela revoir toute la ligne d'échappement.

Dotée initialement d'une boîte de vitesses séquentielle, la 106 a aussi été revue à ce niveau, avec un levier de vitesse qui fonctionnait à l'envers. Un problème résolu en montant le câble dans le sens inverse. Simple.

Dans l'ultime vidéo publiée et illustrant la transformation de la voiture, Brad explique avoir résolu le problème de surchauffe du moteur, sans véritable jauge pour l'huile et dont le radiateur, placé sous le capot avait du mal à refroidir l'ensemble avec un radiateur de Suzuki SV1000 cette fois déplacé à l'extérieur de la voiture.

Nouveau support et calandre inédite pour la Peugeot 106

Les différents problèmes résolus, Brad a pris la route pour des essais routiers de sa nouvelle bête.

Et là, les tuiles se sont enchaînées. Le câble d'accélérateur lâche une première fois, puis une seconde. « Ça fait trois fois en trois jours. À chaque fois que j'essaie d'enregistrer, il se passe quelque chose » déclare-t-il même dans la vidéo. Un problème suffisant pour décourager Brad ?

Pas du tout, il a déjà promis de poursuivre la transformation jusqu'à ce que sa 106 Hayabusa soit en état de rouler correctement. La suite au prochain épisode.