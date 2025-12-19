Après les motos hybrides Kawasaki, le constructeur japonais va-t-il oser le maxi-scooter hybride ?

Le moteur thermique a-t-il vraiment ses jours comptés ? On le pensait dans l’industrie automobile, avec l’interdiction prévue à partir de 2035 de la vente de véhicules neufs à combustion. Il semble toutefois que les institutions commencent à voir leurs belles intentions du tout électrique vaciller sous le poids de la réalité du marché.

Non concernés pour le moment par ces obligations (ou interdictions) légales, les motos et scooters bénéficient d’un certain répit de la part des autorités européennes.

Ce qui n’empêche pas les constructeurs de penser à l’avenir, et aux technologies qui incarnent, selon eux, l’avenir de l’industrie des deux-roues motorisés.

Du côté de Kawasaki, on semble toujours miser sur la technologie hybride.

La marque japonaise, qui est aujourd’hui la seule à proposer dans son catalogue deux références de motos hybrides avec les Ninja 7 et Z 7 Hybrid, pourrait d’ailleurs surprendre une nouvelle fois, avec un nouveau deux-roues équipé d’un bloc hybride.

Un nouveau brevet déposé par la firme d’Akashi illustre à la fois une évolution de la technologie hybride, mais aussi son intégration dans un modèle inédit et inattendu : un maxi-scooter.

Un maxi-scooter au catalogue Kawasaki ?

Les schémas débusqués par nos confrères de Cycleworld révèlent comment le cadre multitubulaire a été allongé afin de positionner le radiateur le plus en avant possible. Quant au moteur, il s’agit toujours du bicylindre parallèle de 451 cm³ déjà utilisé sur les modèles hybrides. La batterie alimentant le moteur électrique a été déplacée de sous la selle à l’avant de la culasse, améliorant ainsi son refroidissement.

Outre ces innovations techniques, on note donc que le brevet représente une géométrie de cadre qui correspondrait plus à un maxi-scooter qu’à une moto. Et si c’était ça la véritable surprise de ce brevet ? Un maxi-scooter Kawasaki !