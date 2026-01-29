La H2R en tête d’affiche du stand Kawasaki à Rétromobile
Kawasaki a fait le déplacement à Rétromobile cette année. Un beau programme avec une belle rétrospective sur le roadster Z et surtout la H2R en cerise sur le gâteau.
La Kawasaki H2R est une machine hors du commun. Quelques chiffres la résument parfaitement : un quatre cylindres 1 000 cc couplé à un compresseur développe 310 ch, une vitesse maximale de 400 km/h et un 0 à 100 km/h abattu en 2,5 secondes. Un vrai missile facturé au prix fort de 56 000 € pour une moto faisant la part belle au carbone.
Même si elle est incontournable, le stand Kawasaki ne se résume pas qu’à elle. Les visiteurs pourront ainsi admirer une rétrospective mettant en scène les mythiques roadsters Z au travers d’une scénographie sympathique. En effet, la filiale française expose le modèle originel et sa déclinaison actuelle.
Ainsi, vous pourrez admirer une Z900 de 1973 et sa descendante, la Z900 RS. Kawasaki a eu en plus la bonne idée de présenter ces deux motos dans le même coloris.
Immanquable également les premières Z1000 avec notamment ses quatre échappements en forme de flute. Cette génération a connu un très gros succès populaire. Elle est présentée à côté de la toute dernière évolution de la famille Z avec la 1100, que nous avons récemment essayée.
On termine ce tour d’horizon des Z avec deux époques de la Z650. La plus ancienne (la verte) date de 1977. Elle côtoie la toute dernière évolution.
Enfin, Kawasaki effectue une petite piqûre de rappel avec la présence sur le stand de deux Bimota, l’occasion de faire savoir aux gens qui auraient pu passer à côté de cette information que le constructeur japonais est propriétaire de la marque italienne.
