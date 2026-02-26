La Kawasaki KLE500 est à découvrir sur le Salon du 2 Roues de Lyon
De retour dans le catalogue Kawasaki en 2026, l’aventurière KLE500 fait ses premiers pas en France à l’occasion du Salon du 2 Roues de Lyon qui se tient actuellement à Eurexpo. L’occasion de revenir sur l’une des nouveautés majeures de Kawasaki.
Dans une année 2026 pauvre en nouveautés chez Kawasaki, le retour de la KLE500 fait figure de rayon de soleil. Une nouveauté à découvrir à l’occasion du Salon du 2 Roues de Lyon.
Dotée d’un design tout-terrain inspiré du rallye et d’un châssis treillis polyvalent, la Kawasaki KLE500 de nouvelle génération est propulsée par le bicylindre parallèle à refroidissement liquide de 451 cm3.
Véritable baroudeuse, dotée d’un style tout-terrain inspiré des machines de rallye, elle est équipée d’une bulle haute réglable sur trois positions, d’une roue avant de 21 pouces et d’une roue arrière de 17 pouces chaussées de pneus IRC GP-410. La suspension est assurée par une fourche inversée KYB à cartouche spécialement développée pour la moto, associée à une nouvelle suspension arrière Uni-Trak.
La Kawasaki KLE500 dispose également d’un réservoir de 16 litres surélevé, d’un embrayage assisté à glissement limité et d’un éclairage LED.
Le grand retour d’une baroudeuse de renom
Les compteurs TFT de la version SE et LCD du modèle standard permettent la connectivité avec l’application Rideology de Kawasaki.
La version SE de la KLE500 se distingue également du modèle standard par des clignotants LED ainsi qu’un ensemble complet incluant une bulle plus large, des protège-mains et une grande plaque de protection.
Côté tarif, la Kawasaki KLE500 est disponible à partir de 6 549 euros pour la standard et 7 399 euros pour la version SE.
Photos (4)
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Les données que vous renseignez dans ce formulaire sont traitées par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.
Les données obligatoires sont celles signalées par un astérisque dans ce formulaire.
Ces données sont utilisées à des fins de :
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduite une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).
Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité
Alerte de modération