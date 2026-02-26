La Kawasaki KLE500 est à découvrir sur le Salon du 2 Roues de Lyon

Dans une année 2026 pauvre en nouveautés chez Kawasaki, le retour de la KLE500 fait figure de rayon de soleil. Une nouveauté à découvrir à l’occasion du Salon du 2 Roues de Lyon.

Dotée d’un design tout-terrain inspiré du rallye et d’un châssis treillis polyvalent, la Kawasaki KLE500 de nouvelle génération est propulsée par le bicylindre parallèle à refroidissement liquide de 451 cm3.

Véritable baroudeuse, dotée d’un style tout-terrain inspiré des machines de rallye, elle est équipée d’une bulle haute réglable sur trois positions, d’une roue avant de 21 pouces et d’une roue arrière de 17 pouces chaussées de pneus IRC GP-410. La suspension est assurée par une fourche inversée KYB à cartouche spécialement développée pour la moto, associée à une nouvelle suspension arrière Uni-Trak.

La Kawasaki KLE500 dispose également d’un réservoir de 16 litres surélevé, d’un embrayage assisté à glissement limité et d’un éclairage LED.

Le grand retour d’une baroudeuse de renom

Les compteurs TFT de la version SE et LCD du modèle standard permettent la connectivité avec l’application Rideology de Kawasaki.

La version SE de la KLE500 se distingue également du modèle standard par des clignotants LED ainsi qu’un ensemble complet incluant une bulle plus large, des protège-mains et une grande plaque de protection.

Côté tarif, la Kawasaki KLE500 est disponible à partir de 6 549 euros pour la standard et 7 399 euros pour la version SE.