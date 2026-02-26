Après le Projet SPx en 2024, Peugeot a présenté lors de l’édition 2025 du salon de Milan l’aboutissement de ce concept avec un 103 de nouvelle génération.

Sa conception repose sur un cadre en aluminium avec monobras, un nombre restreint de pièces et des matériaux recyclés pour un poids total de 103 kg.

Le Peugeot 103 de nouvelle génération sera disponible en deux versions, équivalentes 50 cm3 et 125 cm3. Il disposera d’une batterie amovible (1,6 kWh sur 50 cm3 et 2,2 kWh sur 125 cm3) offrant une autonomie de 45 kilomètres sur la plus petite des déclinaisons et 65 kilomètres sur équivalent 125 cm3. Le moteur, placé en position centrale, est associé à une transmission silencieuse par courroie en kevlar.

Le nouveau Peugeot 103 qui sera fabriqué en France est aussi équipé d’une fourche Kayaba de 37 mm de diamètre et d’un tableau de bord TFT de cinq pouces.

Le retour d’une icône française

Deux packs d’équipements viendront compléter la dotation de série : le Pack Protect avec un pare-brise, pare-jambes et des planchers latéraux permettant de protéger le conducteur du vent et de la pluie, et le Pack Confort avec un support smartphone Quad Lock, un top-case semi-rigide Givi, une selle premium et une housse de selle.

À ce jour, la marque n’a pas encore d’information sur la date d’arrivée dans les concessions de ce nouveau deux-roues dans le catalogue Peugeot, ni sur le tarif de commercialisation.