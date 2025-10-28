Des séries limitées pour les Peugeot XP400 et Django

Pour cette fin d’année, et à quelques jours de l’ouverture du salon EICMA de Milan, Peugeot Motocycles dévoile une édition limitée et numérotée de son maxi-scooter XP400.

À cette occasion, ce sont deux entités franc-comtoises qui ont allié leur savoir-faire : Peugeot et l’horloger LIP, fondé en 1867 à Besançon et marque pionnière de l’horlogerie avec la première montre électronique en 1952.

Cette collaboration donne naissance à une édition limitée du XP400, fabriqué en France, accompagnée d’une montre LIP exclusive (LIP Himalayan Squelette).

Pour renforcer l’exclusivité, le maxi-scooter, dont seulement 50 exemplaires sont proposés à la vente et la montre arborent un numéro identique.

Le scooter dispose également d’une livrée spéciale avec le nouveau vert Forest Green, d’une selle Sahara, de crash bar, d’un top-case off road Shad TR41. Pour le reste le scooter Peugeot reste identique à la déclinaison standard.

Le Django prend des couleurs

Le Peugeot XP400 n’est pas le seul modèle à profiter d’une série limitée.

Django s’est pour sa part associé à la marque de prêt-à-porter Manoush pour créer une édition limitée du Django Classic. En résulte un scooter pour le moins haut en couleur incarnant, selon la marque : « à la fois l’art de vivre à la française et le goût du style singulier ». On vous laissera juger de la pertinence de la présentation.

Le Django Classic Manoush se distingue par son style : carrosserie personnalisée aux motifs et teintes signatures de la maison Manoush, détails dorés, sellerie spécifique inspirée de la haute couture. Cette édition limitée est aussi dotée de série d’un dosseret passager et d’un pare-brise court.