Peugeot

Peugeot va se déplacer à Milan avec de la nouveauté

Dans Moto / Nouveauté

Olivier Cottrel

Réorganisé avec une nouvelle stratégie de marques, le Peugeot Motocycles Groupe va se déplacer en force sur le prochain salon EICMA de Milan. Deux nouveaux modèles et deux éditions limitées seront présentés sur le stand du groupe, qui lèvera également le voile sur un deux-roues inédit.

Célébrant cette année ses 127 ans d’existence, Peugeot Motocycles a décidé il y a quelques mois de restructurer ses différentes marques pour plus de visibilité sur les modèles de l’ensemble de son catalogue.

Cinq marques distinctes ont ainsi émergé, segmentant le groupe selon les différents marchés : Kisbee, qui incarne une solution urbaine légère et accessible avec ses petits scooters urbains, Peugeot Motocycles et DAB Motors (motos électriques) qui misent sur des modèles haut de gamme et technologiquement innovants, alors que les marques Django et BSA Motorcycles capitalisent quant à eux sur l’héritage du constructeur historique avec des modèles iconiques modernisés.

Une nouvelle stratégie visible sur le salon de Milan

Sur le salon de Milan, qui ouvrira ses portes dès le 4 novembre prochain, et que nous vous ferons vivre en direct au fil des présentations, le groupe Peugeot Motocycles présentera deux nouveaux modèles ainsi que deux éditions limitées. Un deux-roues inédit sera également dévoilé sous forme de « Reveal » selon le communiqué du groupe.

Le salon EICMA sera notamment pour le groupe, détenu par le fonds allemand Mutares et le géant indien Mahindra l’occasion de réaffirmer son engagement d’offrir à chaque client un modèle qui correspond à ses besoins et envies.

Le stand Peugeot Motocycles sera à découvrir hall 9 (stand Q54) lors du prochain salon EICMA de Milan, qui se tiendra du 4 au 9 novembre.

