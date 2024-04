DAB Motors présente sa moto électrique produite avec Peugeot

Près d’un an après l’acquisition par Peugeot Motocycles du petit constructeur français DAB Motors, basé près de Bayonne, celui-ci vient de dévoiler son premier modèle de série : la 1α (Alpha).

Une moto électrique au design particulièrement travaillé, inspiré du prototype Concept-E, produit artisanalement à seulement 30 exemplaires il y a quelques années par Simon Dabadie, le fondateur de la marque DAB Motors, et qui a séduit des clients dans le monde entier, comme les artistes J Balvin, FKA Twigs et Rosalia, ou encore le footballeur Marcus Rashford.

Cette fois, les ambitions sont toutes autres pour DAB Motors et Peugeot Motocycles, qui comptent sur la 1α pour se faire une place sur le marché de la moto électrique avec un produit plus orienté « grand public » et célébrant : « le design, la durabilité et l'excellence française. »

400 exemplaires de cette moto électrique sortiront ainsi des lignes de production de l’usine historique Peugeot de Mandeure, dans le Doubs.

La DAB 1α est conçue, développée et fabriquée en France, avec un groupe motopropulseur délivrant jusqu’à 25,5 kW (34,6 chevaux) en crête (couple de 395 Nm à la roue) autorisant une vitesse maxi de 130 km/h, et une batterie entièrement réparable, démontable et recyclable de 7,1 kWh offrant jusqu'à 150 km d'autonomie et pouvant se recharger sur une prise domestique ou sur un point de charge rapide Type 2 via un adaptateur disponible en option (0 à 100 % en trois heures).

Accessible avec un simple permis B et une formation de sept heures, cet équivalent 125 cm3, est aussi inspiré par l'univers rétro du jeu vidéo, avec des boutons et des commandes qui reprennent le design des manettes. La culture BMX est également référencée avec des repose-pieds arrière (amovibles) pour les passagers.

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac Recevez toute l’actualité automobile J’accepte de recevoir les offres partenaires S'inscrire L’adresse email, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement. Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications). Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL). Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : www.caradisiac.com/general/confidentialite/ × Abonnement à la Newsletter

La moto présente en outre des finitions de luxe : un cadre double berceau en acier, un bras oscillant en aluminium une selle faite main en Alcantara et mousse haute densité, des suspensions dorées (traitement TIN) réglables développées en collaboration avec Paioli, des étriers de freins Brembo avec système ABS Peugeot, des pièces en carbone forgé fabriquées à partir de fibre de carbone Airbus recyclée, un écran LCD de 2,8", une boîte à gants de 3,4 litres et d'un chargeur sans fil / support de téléphone en option en collaboration avec le spécialiste Quadlock.

Disponible en blanc ou gris, chacune des 400 motos électriques DAB 1α (à partir de 14 900 € et garantie deux ans) sera livrée à son propriétaire avec une plaque dorée numérotée sur le guidon, un certificat d'authenticité et sa user box 1α.

Les inscriptions sont maintenant ouvertes en ligne sur le site Internet du constructeur DAB Motors.