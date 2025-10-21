En collaboration avec Sherco, Peugeot relance sa XP6

Propriété du groupe allemand Mutares, Peugeot Motocycles souhaite renouveler son catalogue, notamment en s’appuyant sur des modèles iconiques remis au goût du jour.

Avant de découvrir prochainement la version moderne du mythique 103 SP, dont nous avions eu un aperçu en mars 2024 lors du Salon du 2 Roues de Lyon, Peugeot relance un autre nom bien connu : la XP6.

Un modèle accessible à partir de 14 ans qui partage sa plateforme avec les 50 cm3 de la marque française Sherco, repose sur un moteur deux temps Minarelli AM6 avec refroidissement liquide et carburateur Dell’Orto de 16 mm, et dispose d’une boîte de vitesses à six rapports.

Attendue pour le début de l’année 2026, la XP6 sera déclinée en trois versions : XP6 Supermotard, XP6 Supermotard R et XP6 Enduro R.

Une 50 à boîte de retour dans le catalogue Peugeot

La XP6 Supermotard monte des pneus « supermotard » et offre des freins à disque puissants (300 mm à l’avant) et un cadre racing.

La Peugeot XP6 supermotard R, se distingue par ses jantes de 17 pouces à rayons ainsi que par une fourche inversée de 41 mm de diamètre.

Enfin, la Peugeot XP6 enduro R, s’adresse quant à elle aux amateurs de sentiers, de tout-terrain et d’aventure. Elle dispose de roues à rayons de 21 pouces à l’avant et 18 pouces à l’arrière, de pneus offroad, d’une fourche inversée (41 mm de diamètre), d’un grand débattement de suspensions et d’une garde au sol élevée adaptée aux terrains escarpés.

Fabriquées en France, les trois versions de la Peugeot XP6 seront disponibles dès le mois de janvier 2026. Les tarifs n’ont pas encore été communiqués.