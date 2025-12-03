Le 7ème art était à l’honneur en novembre dernier avec une vente aux enchères de véhicules et d’objets en relation avec le cinéma. C’est la maison Bonhams Paris qui était aux commandes de cette vente qui proposait soixante-sept lots (retrouvez note présentation en cliquant ici). La vedette était une Mitsubishi Lancer Évolution VII. Elle trouvera preneur contre 291 200 euros frais compris.

Le bilan de la vente

Le bilan de cette vente est on ne peut plus positif puisque tous les lots ont été attribués. Sur soixante-sept lots, vingt-six lots seront adjugés en dessous de l’estimation, le nombre est identique pour les adjudications dans l’estimation et quinze seront adjugés au-dessus de l’estimation maximale. Les quatre motos ont donc toutes trouvé preneur mais on est resté raisonnable puisque deux machines ont été adjugées en dessous de l’estimation minimale quand les deux autres ont trouvé preneur dans l’estimation. Voyons tout cela en détail.

Les résultats enregistrés par les motos

L’estimation de cette Cagiva 500 cm3 Canyon était fixée entre 20 000 et 25 000 euros. Vous aurez tous reconnu une des machines du film Jurassic Park de 1997. L’adjudication se fera sur l’enchère de 15 000 euros (16 800 euros avec les frais).

On reste chez Cagiva avec cette W16 600 cm3 qui est en fait une réplique de celle de Pierce Brosman dans « Golden Eye ». Son estimation, entre 3 000 et 6 000 euros, sera respectée puisqu’elle sera adjugée 4 200 euros (4 704 euros avec les frais).

Dans « Indiana Jones et la dernière croisade », Harrison Ford et Sean Connery s’enfuient à bord d’un side-car. Ici, c’est une réplique qui était proposée entre 4 000 et 6 000 euros. On restera sur l’estimation basse (adjugée 4 000 euros, 4 480 euros avec les frais). Pour être tatillon, ici, c’est un simple moteur latéral (certainement un 750 cm3) quand dans le film, on est sur un modèle culbuté (650 cm3 ?)…

On termine avec la fameuse Kawasaki GPZ 900 R ressemblant à celle utilisée par Tom Cruise dans le premier volet de Top Gun. L’estimation un peu optimiste (entre 8 000 et 13 000 euros) ne sera pas atteinte. Elle sera adjugée à 5 000 euros (5 600 euros avec les frais).