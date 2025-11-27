Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Vente Bonhams à Paris le 28 novembre : les motos font leur cinoche

Jean Jacques Cholot

Des véhicules qui ont marqué l’histoire du cinéma, c’est ce que propose Bonhams Paris. Bien évidemment, quelques motos sont disponibles. Vous avez jusqu’au 28 novembre pour enchérir… 

Si vous aimez la moto et le cinéma, cette vente est faite pour vous. Jusqu’au 28 novembre, Bonhams Cornette de Saint Cyr vous propose d’acquérir des objets et des véhicules en rapport avec le 7ème art. Soixante-sept lots sont disponibles et vous pouvez enchérir à tout moment.

Plusieurs motos sont inscrites à cette vente. Attention : certains véhicules ne sont pas ceux qui ont tourné dans les films ou les séries évoqués mais des répliques s’en rapprochant.

 

Frais et conditions de vente

Pour cette vacation, les frais seront de 14,4 %. Le règlement pourra se faire en espèces (avec un maximum de 1 000 euros frais compris), par virement ou par carte bancaire. Les coordonnées bancaires de la maison de ventes aux enchères sont à retrouver sur le site Bonhams. Vous y découvrirez tous les lots et le montant de la dernière enchère enregistrée.

 

Les motos de la vente

Pour cette Cagiva Canyon 500 cm3 du film Jurassic Park de 1997, l’estimation est proposée entre 20 000 et 25 000 euros. On annonce qu’il s’agit d’une des machines utilisée dans le film. Pour l’instant, la dernière enchère enregistrée est à 3 400 euros.

Actuellement, l’enchère proposée pour cette Cagiva W16 600 cm3 est à 4 000 euros (estimation entre 3 000 et 6 000 euros). C’est une réplique de la machine utilisée par Pierce Brosnan dans le film « Golden Eye » de la saga « James Bond ».

Ce side-car russe est une « évocation » de celui utilisé par Harrisson Ford dans « Indiana Jones et la dernière croisade » daté de 1997. Son estimation est proposée entre 4 000 et 6 000 euros et l’enchère actuelle est à 1 000 euros.

Enfin, les amateurs du film « Top Gun » première version auront tout de suite identifié la célèbre Kawasaki GPZ 900 R chevauchée par Tom Cruise. Cette réplique est estimée entre 8 000 et 13 000 euros. Actuellement, on est à 3 600 euros.

