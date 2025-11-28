Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info
ActualitE

Les ronds-points bientôt révolutionnés avec un nouveau concept ?

Dans Moto / Pratique

Olivier Cottrel

0  

Mauvais choix de file de circulation, changements de voies intempestifs, entrées précipitées, les ronds-points cristallisent un certain chaos routier, et sont le lieu de nombreux accidents. Pour mettre de l’ordre dans cette cacophonie, un spécialiste espagnol en reconstitution d’accidents a mis au point un nouveau concept de signalisation.

Les ronds-points bientôt révolutionnés avec un nouveau concept ?

Pour de nombreux automobilistes et motards, elles sont bien loin les heures de conduite en auto-école, et l’apprentissage de la bonne façon de prendre les ronds-points.
Mauvaise file de circulation, entrée, sortie ou changements de voies intempestifs, oubli de clignotant, etc., les erreurs ou inattentions de conduite sont légion, et se paient souvent cash.

Pour tenter de réduire les accidents dans les ronds-points, et remettre un peu d’ordre dans ce qui est parfois un véritable chaos, un Espagnol, spécialiste de la reconstitution d’accidents, a inventé un nouveau type de ronds-points.

Ces ronds-points sont appelés « ronds-points RI ». Leur créateur, Carlos V. Escrich Blat, a conçu ce concept après des années passées à reconstituer des accidents de la route, avec les mêmes schémas qui se répétaient inlassablement.

Fort de ce constat, il a développé une solution peu coûteuse et, surtout, compatible avec les ronds-points existants pour que chaque voiture ou moto emprunte exactement le chemin qui lui est assigné et que le marquage au sol ne laisse plus aucune place à l’ambiguïté.

Rond-point ton univers impitoyable

Les ronds-points bientôt révolutionnés avec un nouveau concept ?

Le système RI repose sur trois objectifs : améliorer l’entrée, fluidifier la circulation interne et faciliter la sortie. Cela paraît simple, mais le secret réside dans sa mise en œuvre.

Les ronds-points sont équipés de flèches de sélection de voie avant le rond-point, de lignes continues et discontinues, et d’une caractéristique unique : une ligne continue avec de petits reliefs qui vibrent et émettent un son lorsqu’on la franchit. Cette surface surélevée est visible même sous la pluie et, surtout, empêche les conducteurs de changer de voie de manière inappropriée. Une limitation de vitesse à 30 km/h est également affichée en amont afin d’inciter les conducteurs à anticiper.

Une méthode simple et peu coûteuse pour sécuriser les ronds-points

Ces ronds-points sont classés en plusieurs modèles selon le nombre de voies. Le rond-point 1.2 comporte une voie d’entrée, deux voies intérieures et une voie de sortie. La règle est simple : pour emprunter la première sortie, il faut rester à l’extérieur ; pour emprunter la deuxième, la troisième ou faire demi-tour, il faut entrer par l’intérieur et se rabattre sur l’extérieur uniquement lorsque la ligne continue devient discontinue. Dès que la ligne est continue, il est impossible d’aller tout droit : le marquage oblige à sortir. Il est impossible de tourner indéfiniment en rond sur la voie extérieure.
Le modèle R.I. 2.2 est similaire, mais conçu pour les entrées à deux voies et les doubles sorties.

Les ronds-points bientôt révolutionnés avec un nouveau concept ?

L’avantage de cette conception réside dans sa simplicité d’utilisation : elle ne nécessite aucuns travaux d’aménagement. Elle se compose de marquages ​​au sol, de flèches et de zones surélevées. Escrich insiste sur le fait que l’objectif est que l’on puisse l’appliquer sans gros chantier.

En résulteraient moins d’improvisation, plus de contrôle, plus de prévisibilité, et certainement moins d’accidents dans les ronds-points.

0  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

 

SPONSORISE

Derniers articles moto

Voir toute l'actu moto

Articles moto les plus populaires

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac

Recevez toute l’actualité automobile

L’adresse email, donnée obligatoire, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.

Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications).

Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique.

Cette donnée est également utilisée à des fins de mesure et étude de l'audience du site, évaluer son utilisation et améliorer ses services ; lutte anti-fraude ; et gestion de vos demandes d'exercice de vos droits.

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).

Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données.

Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité