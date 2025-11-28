Les ronds-points bientôt révolutionnés avec un nouveau concept ?

Pour de nombreux automobilistes et motards, elles sont bien loin les heures de conduite en auto-école, et l’apprentissage de la bonne façon de prendre les ronds-points.

Mauvaise file de circulation, entrée, sortie ou changements de voies intempestifs, oubli de clignotant, etc., les erreurs ou inattentions de conduite sont légion, et se paient souvent cash.

Pour tenter de réduire les accidents dans les ronds-points, et remettre un peu d’ordre dans ce qui est parfois un véritable chaos, un Espagnol, spécialiste de la reconstitution d’accidents, a inventé un nouveau type de ronds-points.

Ces ronds-points sont appelés « ronds-points RI ». Leur créateur, Carlos V. Escrich Blat, a conçu ce concept après des années passées à reconstituer des accidents de la route, avec les mêmes schémas qui se répétaient inlassablement.

Fort de ce constat, il a développé une solution peu coûteuse et, surtout, compatible avec les ronds-points existants pour que chaque voiture ou moto emprunte exactement le chemin qui lui est assigné et que le marquage au sol ne laisse plus aucune place à l’ambiguïté.

Rond-point ton univers impitoyable

Le système RI repose sur trois objectifs : améliorer l’entrée, fluidifier la circulation interne et faciliter la sortie. Cela paraît simple, mais le secret réside dans sa mise en œuvre.

Les ronds-points sont équipés de flèches de sélection de voie avant le rond-point, de lignes continues et discontinues, et d’une caractéristique unique : une ligne continue avec de petits reliefs qui vibrent et émettent un son lorsqu’on la franchit. Cette surface surélevée est visible même sous la pluie et, surtout, empêche les conducteurs de changer de voie de manière inappropriée. Une limitation de vitesse à 30 km/h est également affichée en amont afin d’inciter les conducteurs à anticiper.

Une méthode simple et peu coûteuse pour sécuriser les ronds-points

Ces ronds-points sont classés en plusieurs modèles selon le nombre de voies. Le rond-point 1.2 comporte une voie d’entrée, deux voies intérieures et une voie de sortie. La règle est simple : pour emprunter la première sortie, il faut rester à l’extérieur ; pour emprunter la deuxième, la troisième ou faire demi-tour, il faut entrer par l’intérieur et se rabattre sur l’extérieur uniquement lorsque la ligne continue devient discontinue. Dès que la ligne est continue, il est impossible d’aller tout droit : le marquage oblige à sortir. Il est impossible de tourner indéfiniment en rond sur la voie extérieure.

Le modèle R.I. 2.2 est similaire, mais conçu pour les entrées à deux voies et les doubles sorties.

L’avantage de cette conception réside dans sa simplicité d’utilisation : elle ne nécessite aucuns travaux d’aménagement. Elle se compose de marquages ​​au sol, de flèches et de zones surélevées. Escrich insiste sur le fait que l’objectif est que l’on puisse l’appliquer sans gros chantier.

En résulteraient moins d’improvisation, plus de contrôle, plus de prévisibilité, et certainement moins d’accidents dans les ronds-points.