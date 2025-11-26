Interpellé à plus de 90 km/h, un ado marseillais se fait confisquer son vélo électrique

Relayée par nos confrères de La Provence, la scène est surréaliste.

Deux motards de la compagnie CRS autoroutière Provence étaient en pleine interception d’un automobiliste en excès de vitesse sur l’autoroute A50 ce samedi 22 novembre, peu après 13h30, quand ils ont été dépassés par un vélo électrique circulant à une vitesse bien plus élevée que la normale pour ce type de véhicules dont la vitesse maximale autorisée légalement est de 25 km/h.

Rapidement arrêté dans sa course folle par l’une des BMW de la Police, qui a tout de même dû dépasser les 90 km/h pour le rattraper, le deux-roues dépourvu de pédale était piloté par un adolescent de 16 ans, sans casque.

Un vélo électrique sur l’autoroute, c’est Marseille bébé !

Le jeune homme, qui a immédiatement ralenti à la vue de la moto de la Police a annoncé « s’être perdu » sur la voie rapide en suivant son GPS. S’il a tenté de faire croire au policier que son vélo n’était équipé que d’un moteur électrique de 250 W, il s’est finalement avéré que son deux-roues, par ailleurs doté d’un compteur électronique de moto, était animé par une unité offrant jusqu’à 5 000 W de puissance.

Selon La Provence, après étude de ce fameux compteur, la vitesse maximale atteinte par le vélo électrique avait même été enregistrée à 121 km/h.

Interpellé, l’adolescent marseillais a été verbalisé pour conduite sur autoroute et défaut de casque. Son vélo électrique boosté a quant à lui été saisi par les CRS.