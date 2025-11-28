Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Bmw

L’Indien TVS lance la production de la nouvelle BMW F450 GS

Olivier Cottrel

Partenaires depuis 2013, BMW et le géant indien TVS ont récemment célébré la production conjointe de plus de 200 000 unités. La collaboration va connaître une nouvelle étape avec l’entrée en fabrication de la toute nouvelle BMW F450 GS.

Avec plus de 200 000 unités de motos de la gamme G 310 produites depuis 2013, la collaboration entre la marque allemande BMW et le géant indien TVS Motor Company se porte bien.

Ce partenariat stratégique entre les deux entités va connaître une nouvelle étape avec l’entrée en production de la nouvelle BMW F450 GS.

Le trail de moyenne cylindrée, officiellement présenté lors du dernier salon EICMA de Milan sera fabriqué dans l’usine TVS d’Hosur, dans le sud de l’Inde.

« Notre synergie en matière d’ingénierie et nos valeurs communes d’innovation et de qualité sont à la base de toutes nos réussites… Aujourd’hui, alors que nous célébrons le cap des 200 000 unités produites, nous inaugurons également une nouvelle ère avec le lancement de la BMW F450 GS » a ainsi déclaré KN Radhakrishnan, directeur général de TVS.

Un enthousiasme partagé par son homologue allemand, Markus Flasch : « Les BMW G310 R, G310 GS et G310 RR jouissent d’une popularité inégalée dans le monde entier et sont devenues un élément clé de la croissance mondiale de BMW Motorrad. Le lancement de la nouvelle BMW F450 GS marque une nouvelle étape passionnante dans notre collaboration. »

La BMW F450 GS comme nouvelle étape de la collaboration entre Indiens et Allemands

Selon le communiqué transmis à cette occasion, les deux entreprises sont même déjà en train de planifier la production de nouvelles plateformes de mobilité urbaine et de motos de moyennes cylindrées.

On imagine aisément que la F450 GS ne restera pas seule au catalogue très longtemps, et que la firme allemande va exploiter ce nouveau moteur dans de nouvelles déclinaisons, notamment avec un roadster et une sportive.

