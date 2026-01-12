La marque chinoise Cyclone fait son grand retour en France grâce à la DIP

Acteur incontournable du marché moto français, notamment en assurant l’importation et la distribution des marques Voge, Orcal, Loncin, ou encore Keeway, la société marseillaise DIP va ajouter plusieurs références à son catalogue avec la commercialisation en France de la marque Cyclone.

Produites en Chine par l’usine de Chongqing du constructeur Zongshen (maintenant baptisé Zonsen), les motos profiteront du réseau de distribution de la DIP pour se faire une place en France. Une opportunité qu’à déjà parfaitement saisie Voge, dont les chiffres de vente ont été en nette progression en 2025.

Trois modèles badgés Cyclone sont prévus pour le marché hexagonal : deux 125 cm3 et un 600 cm3.

La gamme 125 cm3 Cyclone disponible en France comptera donc sur la RA125 +, un petit custom, et la RX2 Pro, un trail annoncé comme premium.

Concernant la moyenne cylindrée, il s’agit d’un cruiser au look particulièrement travaillé, la RA600.

Un trail, un custom et un cruiser pour amorcer le renouveau de Cyclone en France

Les deux 125 cm3 seront les premières à être disponibles, dès la fin de cet hiver, avant l’arrivée plus tard dans l’année du modèle de 600 cm3. Les motos profiteront d’un solide réseau de distribution et d’une garantie de trois ans.

Si les tarifs des différentes motos n’ont pas encore été communiqués, le retour de Cyclone dans l’Hexagone est une bonne nouvelle pour le constructeur chinois Zonsen, qui pourra s’appuyer sur le savoir-faire de la DIP en matière d’importation.