La marque chinoise Cyclone à l'assaut de l'Europe

Plusieurs fois évoquée ici même, la marque chinoise Cyclone arrive en Europe.

Le groupe asiatique Zongshen (ou Zonsen) a confirmé un accord avec le distributeur Multimoto, qui sera en charge de la commercialisation des modèles chinois en Espagne et au Portugal.

Acteur majeur du paysage moto dans la péninsule ibérique, importateur de marques comme Kawasaki, Kymco, Benelli ou Keeway, Multimoto proposera dans un premier temps trois modèles siglés Cyclone sur les marchés espagnols et portugais : les trails RX1 et RX4 et le roadster Battlo. Des nouveautés seront ensuite introduites dès 2025.

Cyclone aussi bientôt en France ?

Ce premier pas en Europe pourrait être annonciateur d’une arrivée plus massive sur de nouveaux marchés pour Cyclone, comme le laisse entendre Saúl Orviz, responsable de Multimoto Espagne : « L'arrivée de Cyclone sur le marché européen, en commençant par l'Espagne comme premier marché et avec l'aide de Multimoto, n'est pas une coïncidence […]. Depuis le dernier salon EICMA, où Cyclone a fait ses débuts en tant qu'exposant, la marque n'a laissé personne indifférent et je peux vous dire qu'il ne cessera de le faire. La gamme, les modèles, les segments et les cylindrées sont destinés à couvrir toutes les niches de marché, faisant de Cyclone une marque complète. »

Après CFMoto, Voge et plus récemment QJMotor, les marques chinoises vont donc pouvoir compter sur un nouvel ambassadeur en Europe, un marché encore largement dominé par les marques japonaises et européennes.