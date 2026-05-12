En ce début de printemps, Fantic lance sa Stealth 500 et présente les tarifs de sa gamme 2026.

Après la déclinaison 125, la Stealth 500 fait figure de nouveauté majeure dans le catalogue de la marque Fantic.

Équipée du moteur monocylindre Minarelli MM460 de 463 cm³, et quatre modes de pilotage (Street, Rain, Track et Custom), la nouvelle Stealth 500 est une alternative aux propositions existantes sur le marché des roadsters A2. Avec son allure sportive, conçue et fabriquée en Italie, elle ne pèse que 147 kg.

Dotée d’un châssis mixte avec une structure en treillis d’acier avec des parties en aluminium forgé, un bras oscillant entièrement réalisé en aluminium, des pneumatiques Pirelli Diablo Rosso 4, assisté par un Traction Control et un ABS Cornering, la moyenne cylindrée arrive en concessions à partir de 6 490 euros, dans trois coloris : rouge, blanc/rouge (Racing White) et Noir/jaune fluo (Acid Green).

Sa petite sœur, la Stealth 125 est quant à elle affichée à partir de 5 490 €.

Toujours au rayon des motos homologuées route, on retrouve aussi la gamme Caballero :

Caballero 125 Scrambler : 5 590 € avec un nouveau coloris blanc

Caballero 125 Deluxe : 5 690 €

Caballero 125 Rally : 5 990 € avec un nouveau coloris rouge

Caballero 500 Scrambler : 7 090 € avec un nouveau coloris blanc

Caballero 500 Deluxe : 7 290 €

Caballero 500 Rally : 7 690 € avec un nouveau coloris rouge

Caballero 700 Scrambler : 9 290 € avec un nouveau coloris blanc

Caballero 700 Deluxe : 9 290 €

Caballero 700 Travel : 9 690 €

Toute la gamme Fantic 2026

Gamme Enduro 2T 50 cc :