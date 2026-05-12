Des roadsters aux motos de cross, Fantic dévoile tous les prix de sa gamme 2026
Ultime nouveauté du catalogue Fantic, la Stealth 500 arrive dans les concessions. Le roadster A2 le plus léger du marché avec ses 147 kg est affiché à 6 490 € et disponible en trois coloris. En plus de la Stealth, on connaît également désormais tous les tarifs de l’ensemble de la gamme Fantic 2026.
En ce début de printemps, Fantic lance sa Stealth 500 et présente les tarifs de sa gamme 2026.
Après la déclinaison 125, la Stealth 500 fait figure de nouveauté majeure dans le catalogue de la marque Fantic.
Équipée du moteur monocylindre Minarelli MM460 de 463 cm³, et quatre modes de pilotage (Street, Rain, Track et Custom), la nouvelle Stealth 500 est une alternative aux propositions existantes sur le marché des roadsters A2. Avec son allure sportive, conçue et fabriquée en Italie, elle ne pèse que 147 kg.
Dotée d’un châssis mixte avec une structure en treillis d’acier avec des parties en aluminium forgé, un bras oscillant entièrement réalisé en aluminium, des pneumatiques Pirelli Diablo Rosso 4, assisté par un Traction Control et un ABS Cornering, la moyenne cylindrée arrive en concessions à partir de 6 490 euros, dans trois coloris : rouge, blanc/rouge (Racing White) et Noir/jaune fluo (Acid Green).
Sa petite sœur, la Stealth 125 est quant à elle affichée à partir de 5 490 €.
Toujours au rayon des motos homologuées route, on retrouve aussi la gamme Caballero :
- Caballero 125 Scrambler : 5 590 € avec un nouveau coloris blanc
- Caballero 125 Deluxe : 5 690 €
- Caballero 125 Rally : 5 990 € avec un nouveau coloris rouge
- Caballero 500 Scrambler : 7 090 € avec un nouveau coloris blanc
- Caballero 500 Deluxe : 7 290 €
- Caballero 500 Rally : 7 690 € avec un nouveau coloris rouge
- Caballero 700 Scrambler : 9 290 € avec un nouveau coloris blanc
- Caballero 700 Deluxe : 9 290 €
- Caballero 700 Travel : 9 690 €
Toute la gamme Fantic 2026
Gamme Enduro 2T 50 cc :
- XE Enduro Performance 50cc : 3 890 €
- XE Enduro Competition 50cc : 4 390 €
Gamme Motard 2T 50 cc :
- XM Motard Performance 50cc : 3 890 €
- XM Motard Competition 50cc : 4 390 €
Gamme Enduro 4T :
- XEF Enduro Performance 125cc : 5 090 €
- XEF Enduro Competition 125cc : 5 890 €
- XEF Enduro Trail Competition 250cc : 6 290 €
Gamme Motard 4T :
- XMF Motard Performance 125cc : 5 090 €
- XMF Motard Competition 125cc : 5 890 €
Gamme offroad Racing :
- XX 125 2T MY26 : 8 990 €
- XX 250 2T MY26 : 9 890 €
- XXF 250 4T MY26 : 10 890 €
- XXF 450 4T MY26 : 11 890 €
- XE 125 2T MY26 : 9 990 €
- XE 300 2T MY26 : 10 999 €
- XEF 250 4T MY26 : 10 890 €
- XEF 310 4T MY26 : 11 390 €
- XEF 450 4T MY26 : 12 290 €
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