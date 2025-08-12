Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Une nouvelle marque en danger : Fantic est aussi dans le rouge

Dans Moto / Nouveauté

Olivier Cottrel

Après KTM, sauvée de justesse grâce à l'apport de capitaux venus d'Inde, un autre grand nom du paysage moto mondial est en danger : Fantic. La dette de la marque italienne s'élèverait à 136 millions d'euros.

Alors que KTM a frôlé la catastrophe industrielle, seulement sauvée par un coup de pouce venu d'Inde et de Bajaj, le partenaire de longue date qui place ainsi ses pions en vue de prendre le contrôle de la firme autrichienne, la situation est moins désespérée pour l'iconique marque italienne Fantic.
La firme italienne est également dans le rouge, accusant une dette qui, selon nos confrères de Motorrad s'élèverait à 136 millions d'euros.

Selon la publication allemande c'est l'éparpillement de Fantic sur d'autres secteurs que la moto qui en serait la cause.
À l'image de KTM, Fantic s'est lancé sur le marché de la mobilité électrique avec plusieurs références qui peinent à se vendre.

C'est là toute l'ironie du sort pour la marque connue avant tout pour ses motos, comme les récentes Caballero ou les modèles enduro et cross qui continuent de bien se vendre sur le marché moto. Ce n'est malheureusement pas le cas de ses vélos à assistance électrique, ou de sa gamme de mobilité électrique qui compte scooters et trottinettes.

L'entreprise a même dû demander un moratoire judiciaire de six mois afin d'éviter la faillite.

Un destin en péril pour Fantic ?

La volonté de Fantic de se lancer sur de nouveaux marchés, notamment celui de la mobilité électrique, semble donc aboutir, comme KTM, à un échec mettant en péril toute l'entreprise, notamment avec des stocks qui peinent à s'écouler.

Fantic a également vu grand, rachetant Minarelli et se lançant en compétition (Moto2, Dakar et MXGP) selon les volontés de sa maison mère, le groupe VeNetWork.

Une stratégie qui coûte aujourd'hui cher à Fantic, qui devrait se concentrer sur le marché moto pour redresser la tête dans les prochains mois.

