Seulement 147 kg pour le nouveau roadster de moyenne cylindrée signé Fantic, la Stealth 500

Roadster au look de streetfighter, la Fantic Stealth se décline maintenant en version 500.

Motorisée par un monocylindre de 463 cm3 signé Minarelli (le même moteur MM460 que le Caballero mais optimisé pour une conduite plus sportive), la Stealth 500 vient compléter l’offre de Fantic sur le segment des roadsters de moyennes cylindrée.

Parmi ses caractéristiques, la Fantic se démarque de la concurrence par un poids à sec annoncé à seulement 147 kg. Un record pour la catégorie.

Pour la première fois dans cette catégorie, un châssis mixte fait son apparition. Il combine une structure en treillis d’acier avec une plaque en aluminium forgé, tandis que le bras oscillant est pour sa part entièrement en aluminium, permettant d’alléger l’ensemble.

La suspension avant est confiée à une fourche inversée (USD) de 41 mm de diamètre et celle arrière à un monoamortisseur ajustable en précharge.

Le freinage est confié à un disque avant ByBre de 320 mm avec étrier radial, associé au disque arrière de 230 mm, complété de l’ABS cornering de série, avec double canal indépendant et possibilité de désactivation à l’arrière.

Les jantes en aluminium à cinq branches de 17 pouces sont montées de pneus Pirelli Diablo Rosso IV.

Dotée d’un contrôle de traction, la Fantic Stealth 500 est aussi équipée d’un écran TFT de 5 pouces qui intègre la connectivité Bluetooth, d’un réservoir de 12 litres et d’un éclairage full LED.

Disponible en quatre coloris, Racing White avec des détails rouges, Acid Green, Rouge et Jaune, la nouvelle Stealth 500 n’a pas encore de tarif confirmé.