Fantic présente un nouveau petit roadster : la Stealth 125

Marque reconnue dans l'univers moto, notamment sur le segment des sportives et des tout-terrain, Fantic Motor présente aujourd'hui la Stealth 125, une Naked Bike au design sportif et aux technologies de pointe. Avec un look agressif fait de lignes tendues et modernes, le petit roadster entend se faire une place sur le marché.

Affichant une identé marquée, la Stealth 125 évoque clairement l’ADN racing de la marque. Dotée d'un bloc optique full LED à double lentille et d'un feu arrière au look résolument inspiré de la F1, la moto est également pourvue d'une ligne d’échappement, en acier inoxydable brossé qui se termine par un silencieux positionné en hauteur à sortie grillagée.

Au cœur de la Stealth on retrouve un tout nouveau monocylindre Minarelli 125 cm³ 4 temps, conforme Euro 5+, à injection électronique, embrayage anti-dribble et système Variable Valve Actuation (VVA) et développant 15 chevaux, soit la puissance maximale autorisée pour une 125 cm3 accessible avec le permis A1 (ou le permis B après la formation de 7 heures).

La Stealth est aussi articulée autour d'un châssis mixte combinant un cadre en treillis tubulaire en acier et des platines latérales en aluminium forgé. Avec seulement 129 kg à sec, elle affiche un rapport poids/puissance de 8,6 kg/ch.

Un roadster 125 cm3 italien inédit arrive en concession

Côté suspensions, la Stealth 125 est équipée d’une fourche inversée de 41 mm tandis que l’amortisseur arrière est réglable en précharge. Le système de freinage ByBre by Brembo comprend un disque avant de 320 mm avec étrier à fixation radiale et un disque arrière flottant de 230 mm. L’ABS à double canal indépendant, peut être désactivé à l’arrière alors qu'un ABS Bosch actif en virage est également disponible en option.

L’instrumentation est confiée à un écran couleur TFT de 5 pouces et affiche la vitesse, le régime moteur, la température d’eau, le rapport engagé, la jauge de carburant et l’autonomie. Il permet également de choisir entre deux cartographies moteur (Street et Sport) pour adapter le comportement de la moto aux conditions de conduite.

Fantic a équipé son petit roadster (810 mm de hauteur de selle) de pneus Pirelli Diablo Rosso IV (110 mm à l’avant et 150 mm à l’arrière),

Disponible en jaune et en rouge à partir de 5 490 euros, la Stealth 125 profite d'une garantie de deux ans.