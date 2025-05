Plus de versions et de performance pour les Fantic Enduro et Motard 2025

Avec plus de 15 000 unités vendues depuis 2020, Fantic s'est imposée sur les segments des 50 cm3 et 125 cm3 avec ses deux modèles phares, les Enduro et Motard.

La nouvelle gamme 2025 marque une nette évolution par rapport au modèle précédent, avec des mises à jour techniques et stylistiques significatives.

Optimisation obligatoire, le moteur est désormais conforme Euro 5+, ce qui a impliqué d'importantes évolutions techniques qui, contrairement à ce que l’on pourrait penser, ont permis d’améliorer les performances.

Sur les modèles 125 cm3, on remarque notamment l'adoption d'un nouveau boîtier de filtre à air et un système d’échappement inspiré du MXGP, conçus pour maximiser les performances du moteur Minarelli 125, équipé d’un embrayage anti-dribble et d’un calage variable.

Sur les modèles 50 cm3, en plus du nouveau boîtier de filtre, un échappement avec soupape à double câble fait aussi ses débuts.

Toute la gamme Fantic 2025 adopte également un nouveau système de biellette progressif, améliorant l'efficacité de l’amortisseur arrière et permettant un réglage de la garde au sol jusqu’à -30 mm.



Sur les modèles Competition, un nouveau bras oscillant en aluminium inspiré des versions racing fait également son apparition, alors que les modèles 125 cm3 sont désormais équipés d’un système ABS à double canal actif sur les deux roues, désactivable.

Esthétiquement, les modèles 2025 se distinguent par un design plus moderne. L’avant, inspiré des modèles Racing, présente une nouvelle plaque frontale et un garde-boue redessinés. Sur les 125 cm3, le nouveau phare full-LED est 50 % plus léger et offre un angle de vision doublé par rapport à la version précédente, améliorant la visibilité et la sécurité.

Les modèles Performance sont équipés de jantes en alliage d’aluminium alors que la Competition conserve la jante à rayons classique.

En plus des versions classiques Black et White, la gamme 2025 s’enrichit d’une nouveauté exclusive : la PINK Edition. Elle se caractérise par des plastiques blancs associés à des graphismes fuchsia.

Les deux configurations Performance et Competition restent au catalogue.

Les coloris Black et White sont déjà disponibles dans le réseau officiel Fantic, tandis que la PINK Edition, déjà disponible à la commande, sera en magasin à partir du mois de juin.

Tous les tarifs des Fantic Enduro et Motard