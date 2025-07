Le BMW CE 04 2026, la Triumph Scrambler 400 XC, Harley-Davidson en MotoGP, une BMW R 1300 R revue et la moto électrique Maeving RM1S à l'essai

À la Une cette semaine

Leader incontesté de la catégorie depuis son lancement en 2021, le BMW CE 04 se renouvelle.Le scooter électrique allemand repose toujours sur sa motorisation électrique (moteur électrique à aimant permanent) offrant une puissance maximale de 42 chevaux. Il dispose également d'une batterie de 60,6 Ah (8,9 kWh), permettant une autonomie d'environ 130 kilomètres (100 km pour la version A1). Le BMW CE 04 2026 est d’ores et déjà disponible à la commande à partir de 13 000 €, et à partir de 14 110 € en finition PRO (qui offre les packs City et Dynamic) en plusieurs coloris inédits selon les styles.

La famille des 400 Triumph s'agrandit avec l'arrivée dans les concessions françaises de la Scrambler 400 XC. Une nouvelle déclinaison plus aventurière vendue à partir de 7 445 euros qui repose toujours sur le monocylindre de 400 cm3 offrant 40 chevaux. Une version encore plus orientée vers le off-road que la Scrambler 400 X déjà au catalogue du constructeur anglais.

Après avoir mis un pied en MotoGP avec ses baggers, Harley-Davidson pourrait aussi débarquer dans la catégorie reine dans les prochaines années. Une arrivée sous condition, notamment le fait de ne pas développer de moteur propose, que verrait d'un bon œil le nouveau propriétaire américain du MotoGP, le groupe Liberty Media, notamment dans le but de développer le MotoGP aux États-Unis.

Ultime nouveauté reposant sur la nouvelle plateforme Boxer de 1 300 cm3, la BMW R 1 300 R développe une puissance de 145 chevaux (contre 136 chevaux pour l'ancienne génération du roadster), toujours à 7 750 tr/min, et un couple maximal de 149 Nm à 6 500 tr/min, avec un régime moteur maximal fixé à 9 000 tr/min. Des caractéristiques dynamiques qui ont servi de base à une création hors norme, la R 1300 R « Titan ». Une moto unique développée par un petit groupe d'employés de BMW Motorrad.

Sur le papier, la Maeving RM1S semble cocher toutes les cases : un design réussi pour une petite moto électrique, qui est associé à une fiche technique intéressante. Trop beau pour être vrai ? Caradisiac Moto a pu l'essayer pendant plusieurs jours afin d'en avoir le cœur net. Alors, verdict ?