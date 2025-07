Un scooter électrique BMW CE 04 renouvelé débarque en concessions !

Inaugurant le chapitre électrique du constructeur allemand BMW Motorrad en 2021, le CE 04 profite enfin, quatre ans plus tard, d'un vent de nouveauté bienvenu.

Leader incontesté de la catégorie depuis son lancement, le BMW CE 04, toujours fabriqué dans l'usine de Berlin, repose toujours sur sa motorisation électrique (moteur électrique à aimant permanent) offrant une puissance maximale de 42 chevaux. Il ne faut ainsi que 2,6 secondes pour passer de 0 à 50 km/h, pour une vitesse maximale de 120 km/h.

Le BMW CE 04 2026 dispose en outre d'une batterie de 60,6 Ah (8,9 kWh), permettant une autonomie d'environ 130 kilomètres (100 km pour la version A1). La batterie lithium-ion est chargée à l'aide d'un dispositif de charge intégré, soit sur une prise domestique classique, soit sur une wallbox, soit sur une station de recharge publique.

Lorsque la batterie est complètement déchargée, le temps de charge est de 4 heures et 20 minutes. Avec le Quick Charge Package (en option), qui peut porter la puissance de recharge jusqu'à 6,9 kW (au lieu de 2,3 kW de série), le temps de charge est réduit à 1 heure et 40 minutes lorsque la batterie est complètement vide, et 45 minutes pour recharger de 20 à 80 %. Un câble de charge Mode 3 est en revanche nécessaire pour la charge rapide sur une Wallbox ou sur une station de charge publique.

Pour 2026, le BMW CE 04 se présente de série dans un coloris Lightwhite uni, une selle noire et grise et un pare-brise transparent.

Des améliorations pour le BMW CE 04 2026

Le style Avantgarde, avec le coloris Gravity blue metallic matt, associé aux touches jaune Sao Paulo, est complété d'une selle Pro noire et grise, des décorations graphiques jaunes et blanches, d'un pare-brise teinté en jaune et d'une jante arrière gravée au laser.

Le style Exclusive, avec le coloris Spacesilver metallic, associé à des décorations adhésives exclusives, offre également une protection accrue contre le vent et les intempéries grâce au grand pare-brise avec protège-mains intégrés et aux poignées chauffantes. Il est également doté d'une jante arrière gravée au laser, d'une selle confort chauffante et d'une broderie « CE 04 ».

On retrouve de série l'antipatinage ASC, trois modes de pilotage "ECO", "Rain" et "Road", un nouvel écran TFT couleur de 10,25 pouces qui affiche la navigation ou encore un éclairage full LED.

La gamme des options du nouveau BMW CE 04 comprend les éléments suivants : le contrôle de traction (DTC) une alarme antivol, l'appel d’urgence intelligent, une béquille centrale, le bridage pour les permis A1, un capteur de la pression des pneus (RDC), un chargeur rapide, des poignées chauffantes, des protections contre les intempéries (grand pare-brise avec protège-mains intégrés), une selle confort. Le Pack Dynamic offre quant à lui l'ABS PRO, plusieurs modes de pilotage PRO, le Headlight PRO avec éclairage adaptatif.

Le BMW CE 04 est d’ores et déjà disponible à la commande à partir de 13 000 €, et à partir de 14 110 € en finition PRO (qui offre les packs City et Dynamic).