Le BMW CE 02 met l'ambiance avec Deus Ex Machina

Succès incontestable sur le marché des deux-roues électriques le BMW CE 04 est le porte-étendard zéro-émission de la marque allemande.

Un statut que n'a pas encore acquis le second modèle électrique développé par BMW, le CE 02.

Un deux-roues qui s'inscrit malgré tout dans la stratégie de mobilité électrique de la marque, et qu'elle compte donc mettre en valeur.

C'est notamment le cas grâce à la collaboration récente avec Deus Ex Machina, un nom qui parle à tous les amateurs de deux-roues.

Fondée en 2005 à Sydney, en Australie, Deus Ex Machina est né de la passion pour la customisation de motos, dans l‘atelier emblématique de Camperdown.

Au fil des années, Deus a élargi son univers en mêlant art, musique et style de vie. C’est dans cet esprit, et en collaboration avec BMW que le nouveau custom BMW Motorrad x Deus a vu le jour, directement inspiré de l’univers de Deus.

Une platine mobile qui part déjà en tournée

Le scooter électrique allemand a donc été revisité pour devenir une pièce unique, au design contemporain, permettant de créer une expérience sonore en remplaçant le rack de surf habituel par un système de son, devenant à cette occasion un véritable “DJ booth” sur deux-roues doté de quatre enceintes Marshall Middleton fixées sur le rack qui accueille en son centre une véritable platine.

Ce BMW DE 02 se démarque par sa selle réalisée sur-mesure et brodée Deus Records. Entièrement recouverte de cuir, elle se marie élégamment avec le support de platine et les enceintes, véritables pièces maîtresses de cette création unique. D’autres modifications ont aussi été apportées comme le support de plaque sur-mesure, les nouveaux projecteurs à LED, les clignotants raccourcis ou encore les rétroviseurs profilés.

Après une soirée de présentation qui s’est déroulée chez Deus Ex Machina à Bordeaux, le BMW DE 02 va maintenant partir en tournée en France faire le tour de plusieurs concessions BMW et boutiques Deus Ex Machina.