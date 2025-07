La nouvelle BMW R 12 G/S en mode Paris-Dakar

Parmi les dernières arrivées dans le catalogue BMW, la R 12 G/S a intégré la gamme Heritage du constructeur allemand.

Ce modèle aux allures rétro, et pour cause, a inspiré l'un des principaux concessionnaires bavarois de la marque, pour redonner vie à une moto iconique : la BWM R80 G/S.

Et pas n'importe laquelle, celle qui a brillamment dominé le Paris-Dakar au début des années quatre-vingt en remportant les éditions 1981, 1983 avec à son guidon Hubert Auriol (surnommé l'Africain), puis Gaston Rahier en 1984 et 1985.

Habillée d'une livrée rouge et blanche, aux couleurs d'une célèbre marque de tabac (Marlboro, pour ne pas la citer), la BMW R 12 G/S Martin Edition Dakar affiche également d'autres sponsors bien connus : Elf ou encore Playboy.

Autre signe distinctif de cette série spéciale (et non limitée), la ligne d'échappement est l'œuvre de l'entreprise italienne Unit Garage. Un équipement qui selon les Italiens fait gagner 1 kg à la moto sur la balance, pour un poids total de 228 kg en ordre de marche.

Une moto délicieusement rétro

Pour le reste, le moteur et le châssis restent inchangés par rapport au modèle de série. Le boxer de 1 170 cm³ développe donc toujours 109 chevaux et un couple de 115 Nm. La suspension offre un débattement de 200 mm et la selle est perchée à 860 mm du sol.

Commercialisée uniquement par le concessionnaire allemand, cette BMW R 12 G/S Martin Edition Dakar est aussi équipée des packs Enduro Pro et Confort, ainsi que d'une selle rallye. Côté tarif, il faut compter 25 990 euros.