La nouvelle BMW R 1300 R prend du muscle !

Ultime nouveauté reposant sur la nouvelle plateforme Boxer de 1 300 cm3, la BMW R 1 300 R développe une puissance de 145 chevaux (contre 136 chevaux pour l'ancienne génération du roadster), toujours à 7 750 tr/min, et un couple maximal de 149 Nm à 6 500 tr/min, avec un régime moteur maximal fixé à 9 000 tr/min.

Des caractéristiques dynamiques intéressantes pour servir de base à une création hors norme, la R 1300 R « Titan ».

Une moto unique développée par un petit groupe d'employés de BMW Motorrad : Philipp Ludwig, chef de projet, Andreas Martin, concepteur automobile, Theresa Stukenbrock, coloriste et graphiste, et les prototypeurs Paul Summerer et Thomas Becker.

Les lignes caractéristiques du réservoir et du carénage de la BMW R 1300 R se reflètent dans la monocoque typique des machines de course, tandis que le panneau de conduits d'air marquant de la version standard prolonge le dynamisme de cette version unique.

Un modèle unique 100 % BMW

La moto repose sur le moteur Boxer, intégré dans un châssis Wilbers spécialement conçu avec un long bras oscillant. Ce châssis est optimisé pour exploiter pleinement les performances du moteur de série.

Akrapovic, partenaire de longue date de BMW Motorrad, a conçu une ligne d'échappement complète en titane, qui se raccorde brièvement sous la moto et se termine par une sortie d'échappement à double flux de type boxer, sous la partie arrière de la moto.

Une bouteille de protoxyde d'azote est logée entre les deux silencieux. Elle injecte le protoxyde d'azote dans le système d'injection d'une simple pression sur un bouton.

Un modèle unique qui met aussi à l'honneur à la fois le potentiel des motos de série BMW et le savoir-faire des membres de l'équipe du constructeur allemand.