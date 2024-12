Puig transforme la BMW R1300 GS en bête des circuits

Transformer une BMW R1300 GS en machine des circuits, c'est possible grâce au préparateur espagnol Puig. Le tuneur propose via le Pista Kit de quoi faire de l'Allemande une moto à la vocation plus sportive. Présentation spécifique et équipements favorisant le dynamisme sur le bitume sont de la partie.

Un look unique

Impossible d'ignorer le nouveau design de la BMW R1300 GS en Pista Kit par Puig. Le trail reçoit dans la manœuvre des carénages revus, des conduits de refroidissement pour le freinage, un capot de selle redessiné, un garde-boue court, une livrée mêlant du blanc, du gris et du jaune, et des stickers inédits. La liaison au sol évolue avec des roues plus petites associant des jantes carbone Rotobox et des pneus Pirelli Diablo Supercorsa. Les disques avant passent en 320 mm (contre 310 mm d'origine) grâce à Galfer tandis que la sonorité gagne en caractère via un échappement Arrow.

Pas de modification de la puissance

Le moteur de la BMW R1300 GS ne change pas dans cette transformation. Il sagit toujours du bicylindre boxer de 1300 cm3 délivrant 145 chevaux pour 149 Nm de couple. Un bloc largement loué pour son couple disponible plus bas que sur les générations précédentes de la Gelände Strasse sans sacrifier son allonge.