BMW se lance dans le café, mais pas n'importe lequel

Faire son café dans un moteur Boxer de 1 800 cm3, c'est désormais possible grâce à BMW.

Si on n’y aurait pas pensé avant que la marque allemande ne nous le propose, il faut avoir que l'objet ne manque pas d'une certaine élégance, et en impose. Véritablement.

Partiellement assemblée au sein même de l'usine de Berlin-Spandau, la machine à café BMW ne sera produite qu'à 80 exemplaires. Baptisée « Big Coffee Boxer » , cette machine a été développée en collaboration avec ECM Espresso Coffee Machines et allie donc des matériaux comme l'aluminium et l'acier pour un résultat mixant technologie moto et art de barista.

Conservant le look du gros moteur Big Boxer qui équipe la gamme R 18, la machine à café abrite une machine à expresso porte-filtre haut de gamme avec double circuit d'eau pour la préparation simultanée du café et de la mousse de lait, une pompe rotative ultra-silencieuse et un compteur de doses avec minuterie intégrée. Le tout complété par une version améliorée du célèbre groupe café Faema E61. Du lourd pour un moteur qui l'est tout autant.

Le café Big Boxer au prix XXL

Pour compléter la machine, BMW s'est associé avec Dallmayr, qui propose un mélange exclusif de café baptisé « Italian Vibe ».

BMW facture sa machine au prix 7 900 euros, soit plus cher que la petite G 310 GS… une certaine idée du luxe pour un modèle qui est le premier à arborer le label officiel BMW.

Il ne fait que peu de doute que les 80 exemplaires trouveront, malgré leur prix exorbitant, rapidement preneurs.