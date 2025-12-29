Vous ne le connaissez pas… mais c’est lui qui influence déjà votre prochaine moto

Il ne figure sur aucune affiche publicitaire, ne signe aucun concept-bike spectaculaire et ne s’exprime presque jamais dans les médias grand public. Pourtant, sa récente nomination comme vice-président de l’IMMA, l’Association internationale des constructeurs de motocycles, le place au cœur même de la machine qui décide avant même que les motos n’arrivent chez votre concessionnaire.

L’IMMA n’est pas une marque, ni un club de lobbying anecdotique. C’est l’organe central qui regroupe les associations de constructeurs de motos de 14 pays et régions, et qui sert d’interface directe entre l’industrie et les autorités réglementaires internationales.

Concrètement, quand on parle de normes d’émissions, de sécurité, d’éclairage, d’homologation, de nouvelles technologies embarquées, l’IMMA est presque toujours à la table des discussions, notamment auprès des instances de l’ONU chargées de l’harmonisation des réglementations automobiles. Depuis près de 70 ans, elle façonne le cadre dans lequel les constructeurs peuvent — ou non — innover.

Et désormais, à ce niveau stratégique, un cadre dirigeant de TVS Motor, géant indien du deux-roues, a voix au chapitre. Et ce choix est tout sauf anodin.

Le centre de gravité du monde de la moto est en train de se déplacer

La nomination de Gaurav Gupta n’est ni symbolique ni cosmétique. Elle intervient à un moment critique pour la moto mondiale : durcissement des réglementations, électrification accélérée, explosion des coûts industriels, exigence paradoxale de motos plus sûres, plus propres… mais toujours abordables.

Or, l’Inde est au centre de cette équation. Ce pays n’est pas seulement le premier marché mondial du deux-roues. C’est un laboratoire industriel à ciel ouvert. On y teste des moteurs ultra-optimisés, des plateformes à coûts contenus, des solutions capables de produire des millions d’unités, des approches pragmatiques de la mobilité quotidienne.

Et ce qui fonctionne en Inde ne reste jamais longtemps en Inde. Cela diffuse vers l’Asie du Sud-Est, l’Afrique… puis, progressivement, vers l’Europe.

Contrairement à la Chine, souvent perçue comme un géant industriel mais encore fragmenté dans la moto thermique mondiale, l’Inde influence directement la manière dont on conçoit une moto “viable” à l’échelle globale.

Depuis des années, de nombreuses marques utilisent le marché indien pour valider des concepts, éprouver des technologies, développer des scooters, des petites cylindrées, préparer les premières générations de motos électriques accessibles.

C’est cette réalité industrielle, concrète et massive, que Gaurav Gupta apporte désormais au cœur même de l’organe qui discute avec les régulateurs mondiaux.

Il ne s’agit pas de design, ni d’un modèle précis. Il s’agit de questions beaucoup plus profondes : quelles technologies sont jugées réalistes à grande échelle ? Quelles exigences réglementaires sont prioritaires ? Jusqu’où peut-on aller sans faire exploser les coûts ? La vision européenne haut de gamme doit-elle primer sur la réalité des marchés émergents ?

Ces décisions façonnent le prix, la technologie, la complexité et même la philosophie des motos qui arriveront sur le marché dans cinq ou dix ans.

Gaurav Gupta ne dessinera pas votre prochaine moto. Il ne la pilotera pas sur circuit. Mais il influencera les règles qui détermineront ce que les constructeurs peuvent produire, à quel coût, avec quelles technologies, et pour quels marchés.

Autrement dit, le centre de gravité du monde de la moto est en train de se déplacer. Et pendant que l’Europe débat de passion et que la Chine produit en masse, l’Inde s’installe silencieusement à la table où se décide l’avenir.

Vous ne le connaissiez pas hier. Mais demain, votre prochaine moto portera déjà un peu de son empreinte.