Morbidelli se lance sur le marché des trails de moyenne cylindrée avec une T502X au tarif placé et aux équipements convaincants

Propriété du groupe Keeway, lui-même appartenant au géant chinois Qianjiang, un pays où est également fabriquée l’intégralité de ses modèles, la firme italienne Morbidelli est en plein renouveau sur le continent européen.

L’ultime modèle dévoilé par la marque pour la France, la T502X arrive avec de grandes ambitions sur un marché des trails de moyenne cylindrée qui compte de plus en plus de références.

Pour se démarquer de la concurrence, il va donc falloir jouer serrer.

Inspirée du monde des rallyes, la nouvelle Morbidelli T502X embarque un bicylindre en ligne de 486 cm³. Il offre 47 chevaux à 8 500 tr/min et un couple de 45 Nm à 6 750 tr/min, ce qui en fait une moto nativement éligible au permis A2 sans bridage. Avec un réservoir de 18 litres, Morbidelli annonce une autonomie de 440 kilomètres (consommation de 4,1 l/100 km).

La T502X joue à fond la carte de l’aventure, un débattement de 180 mm à l’avant via une fourche inversée de 43 mm, des jantes à rayons tubeless en 19 pouces à l’avant et 17 à l’arrière chaussées de pneus Pirelli Scorpion Rally STR, un ABS Bosch déconnectable à l’arrière ou encore des disques ventilés J.Juan.

Un équipement riche et un prix particulièrement placé sur un marché des trails concurrentiel

Le poste de pilotage de la T502X (210 kg à vide) s’inspire de l’univers rallye-raid avec un écran TFT de 7 pouces positionné verticalement, façon tablette de rallye. Une instrumentation qui intègre le système Morbidelli Connect avec localisation GPS en temps réel, bouton SOS et même une coupure moteur à distance en cas de vol. L’application est gratuite la première année, puis facturée moins de 40 € par an.

De série, on retrouve également un système d’éclairage entièrement LED avec feux de jour, double projecteur et clignotants LED, un sabot moteur, une béquille centrale, des protège-mains, des barres de protection, une prise USB-C et USB-A et même des commandes rétroéclairées.

La T502X est affichée à 5 999 €. Et pour rassurer les éventuels sceptiques, la marque offre une garantie de cinq ans.