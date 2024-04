La marque Morbidelli va renaître grâce à Keeway

En manque de visibilité, la faute à un acronyme qui ne trompe personne, la marque MBP, propriété du groupe Keeway, lui-même appartenant au géant chinois Qianjiang, un pays où est également fabriquée l’intégralité de ses modèles, vient de s’acheter un glorieux passé via l’acquisition de la firme italienne Morbidelli. Un procédé déjà vu avec la renaissance d'une autre marque italienne : Benelli.

Créée en 2022 par Keeway pour occuper le segment premium et distribuée en France par la société DIP, MBP (pour Moto Bologna Passione) va donc fusionner avec la prestigieuse marque Morbidelli, et pourra, cette fois, profiter d’un nom ancré dans l’histoire de l’industrie moto européenne.

Selon MBP, cette fusion entre les deux marques va permettre de « redéfinir les contours de l'excellence motocycliste et séduire les motocyclistes du monde entier. » avec des produits aux qualificatifs ambitieux : « Innovation, savoir-faire, passion et style italien. » Pour cela, le « Centro Stile Morbidelli » et un nouveau centre de recherche et développement seront créés à Bologne.

Dante Bustos, CMO du groupe Keeway se félicite d’ailleurs de cette acquisition qui : « témoigne de l'aspiration de MBP Moto à l'excellence dans l'industrie de la moto. Nous sommes ravis d'accueillir une marque haut de gamme historique comme Morbidelli dans notre famille. Cela nous permettra de mélanger l'héritage de la course et l'artisanat Made in Italy avec notre vision de l'avenir du motocyclisme. Notre passion pour l'innovation combinée au riche héritage de Morbidelli mèneront à la création de motos combinant performances, design et histoire. »

La gamme Morbidelli sera composée de motos routières et Trail Adventure de 125 à 1 000 cm3 ainsi que de scooters entre 125 et 500 cm3. Une première gamme de motos et scooters électriques complétera le catalogue à partir du premier semestre 2025.