C'est la saison des remises chez Orcal et Keeway avec plus de 30 % de promo !

Distributrice des marques Orcal et Keeway en France, la société marseillaise DIP a lancé en ce début de mois ses Dip Black Weeks. Valable jusqu'au samedi 30 novembre, l'offre promotionnelle concerne deux modèles : le roadster sportif au look agressif Orcal SK01, et le custom de Keeway, le Superlight.

Doté du moteur monocylindre à refroidissement liquide offrant 15 chevaux, la SK01 (146 kg à vide) dispose d'un bras oscillant en aluminium, d'un écran LCD, d'une prise USB et même d'un surprenant système audio avec haut-parleurs situés dans les écopes du radiateur. L'ABS Bosch et des pneus sportifs Metzeler sont également de série sur le roadster de 125 cm3. Habituellement affiché à 4 395 euros, l'Orcal SK01 est actuellement proposé à 2 990 euros dans son coloris gris, soit une remise de 32 % et 1 405 euros d'économisés.

Deux motos 125 cm3 à prix cassés !

Dans le catalogue Keeway, c'est le custom 125 cm3 Superlight qui est également concerné par l'offre promotionnelle de ce mois de novembre. Reposant sur un monocylindre de 10,6 chevaux, légère avec 134 kg en ordre de marche et accessible avec sa selle située à seulement 730 mm du sol, la Keeway Superlight est disponible en noir et gris mats ainsi qu'en version équipée avec pare-brise, sissy-bar et sacoches, à partir de 1 999 euros contre un tarif de 2 895 € habituellement, soit une remise de près de 900 euros.