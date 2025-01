Les scooters 50 cm3 Orcal passent à l'injection

Lancée en 2013 avec une gamme de scooters de 50 cm3, la marque Orcal a depuis étoffé son catalogue avec des modèles de scooters de 125 cm3, mais aussi des motos de petites cylindrées, notamment l'Astor, ou tout récemment le petit trail Tabor 125.

La marque présente désormais les ultimes mises à jour de ses scooters 50 cm3 : les Cavaro et Arios 10 et 12 pouces.

Pour 2025, les scooters 50 cm3 Orcal se mettent donc en conformité avec la norme Euro5+, notamment en passant à l'injection électronique, et ce sans hausse de tarif, un élément à souligner.

Avec une puissance limitée à 45 km/h afin de répondre à la législation française, les scooters Orcal profitent ainsi de performances améliorées et d'une consommation de carburant réduite.

Plus de performances pour le même prix pour les scooters Orcal 50 cm3 2025

Modèle le plus sportif de la gamme 50 cm3 Orcal, le Cavaro (93 kg sans essence, réservoir de 6 litres) est affiché à 1 999 €, disponible en gris et rouge ou noir et bleu. Disposant d'un coffre sous la selle, d'un plancher plat, de deux béquilles, d'une instrumentation mêlant analogique et écran LCD, et d'un kick pour compléter le démarreur électrique, le Cavaro reste donc au catalogue 2025 san voir son prix évoluer à la hausse.

Les modèles Arios 10 (à partir de 1 690 €) et Arios 12 (1 760 € en gris ou noir mat, 1 799 € en blanc et rouge) profitent eux aussi de cette mise à jour vers Euro5+ et de l'injection électronique.

Les deux scooters urbains au look identique se différencient, comme leur nom l'indique, par la taille de leurs roues (10 et 12 pouces), l'Arios 10 et l'Arios 12 disposant des mêmes équipements (feux LED, prise USB, béquilles centrale et latérale, kick, compteur analogique).