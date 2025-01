Orcal relance le marché des petits trails GT avec sa Tabor 125

Les amateurs de trail de moyennes et grosses cylindrées peuvent se réjouir, la période est faste en ce qui concerne ce type de motos, dont les constructeurs agrémentent régulièrement leurs catalogues.

Pour ce qui est de modèles moins puissants, c'est en revanche une autre histoire, avec un segment toujours orphelin de la Honda Varadero, disparue de la gamme Honda en 2016.

Créée par la DIP, la marque Orcal va tenter de relancer ce marché avec la Tabor, désormais conforme à la nouvelle norme Euro5+, et arborant une nouvelle décoration à l'occasion de son passage à 2025.

Proposition séduisante tant la concurrence se fait rare, la Orcal Tabor est équipée d’un moteur monocylindre à refroidissement liquide qui développe une puissance de 14 chevaux (10,3 kW) à 9 500 tr/min et offre un couple de 11,2 Nm à 7 000 tr/min, pour une vitesse de pointe de 110 km/h. Avec une consommation annoncée par la marque inférieure à 3 litres/100 km et un réservoir de 14 litres, la Tabor est théoriquement capable d'avaler plus de 400 kilomètres avec un plein.

Un petit trail pas cher plein d'ambition

Elle dispose également d'un pare-brise réglable, d'un porte-bagages, d'une protection moteur avec tampons, ainsi que de béquilles centrale et latérale, d'une fourche inversée, d'un système de freinage ABS Bosch double canal avec deux disques, d'un éclairage full LED ou encore d'un écran LCD.

Affichée à partir de 3 590 euros (4 190 euros pour déclinaison équipée d'un top-case et de valises en aluminium), la Orcal Tabor est disponible en coloris noir, blanc et bleu et garantie deux ans.