Une routière urbaine arrive au catalogue d'Orcal : l'Altimo 125

Il ne faudra pas patienter très longtemps pour découvrir en concessions l'ultime nouveauté d'Orcal, la marque distribuée en France par la société DIP : l'Altimo 125.

Accessible avec un simple permis B (et une formation de 7 heures) ou A1, ce Grand Tourisme Urbain repose sur un moteur monocylindre 4 temps à refroidissement liquide conforme Euro5+. Un bloc qui offre 14 chevaux à 9 500 tr/min et un couple de 11,2 Nm à 7 000 tr/min, associé à une boîte de vitesses à six rapports.

La partie-cycle repose quant à elle sur un cadre tubulaire en acier avec bras oscillant en aluminium, une fourche inversée de 37 mm de diamètre, un mono-amortisseur arrière réglable et un freinage ABS double canal, associant les disques avant et arrière.

Grâce à ses jantes aluminium à bâtons de 17 pouces et à un poids contenu de 157 kg, l’Altimo se veut maniable en ville tout en offrant une belle autonomie (annoncée à plus de 400 kilomètres par le constructeur avec une consommation estimée de 3l/100 km), grâce à un réservoir de 14 litres.

Une nouveauté sur le marché des motos 125

Côté équipement, l’Altimo dispose d'un tableau de bord LCD, d'un éclairage full LED, d'un saut de vent, d'un bouchon de réservoir à clé, de béquilles centrale et latérale, de repose-pieds repliables et même de warnings.

GT urbain aux belles proportions, l'Orcal Altimo est attendu dans le réseau de distribution français dans les tout prochains jours, accessible en gris nardo ou noir à partir de 3 590 euros.